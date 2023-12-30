До Польщі залетіла російська ракета: Кремль шукає "відмазки" і вимагає доказів

Російська Федерація не збирається давати пояснення щодо їхньої ракети, яка перетнула повітряний простір Польщі, доки їй не нададуть "конкретні докази".

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрей Ордаш, повідомляють росЗМІ.

"Поки не буде наведено конкретних доказів, ми не будемо давати ніяких пояснень, тому що ці звинувачення голослівні", - сказав тимчасовий повірений РФ.

Він також наголосив, нібито це "дуже нагадує" ситуацію, яка сталася 15 листопада 2022-го,коли під час масованого російського удару по Україні на території Польщі впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинуло двоє людей. Мовляв, тоді російську сторону також намагалися звинуватити в інциденті.

Російська ракета в Польщі

Командування збройних сил Польщі повідомило, що до повітряного простору країни залетів невідомий об'єкт під час масованої атаки по Україні. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу.

Польський президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими. Крім того, він поспілкувався з генсеком НАТО.

Також Польща приводить ППО у стан підвищеної готовності. Після пошукової операції стало відомо, що жодних останків, жодного предмета не знайдено – нічого, що могло б свідчити про те, що щось впало на території Люблінського воєводства.

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