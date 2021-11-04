До Польщі вторглася група озброєних білоруських нелегалів: у Варшаві відреагували

До Польщі вторглася група озброєних білоруських нелегалів: у Варшаві відреагували

Польща налаштована будь-якими методами захищати свої кордони та зовнішні кордони Європейського Союзу.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило про вторгнення невідомих озброєних осіб у військовій формі через кордон з Білоруссю. Інцидент стався в ніч з 1 на 2 листопада.

Про це повідомили на офіційному сайті влади Польщі у вівторок, 2 листопада.

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У повідомленні йдеться, що у зв'язку з цим тимчасово повіреного у справах Республіки Білорусь у Польщі Олександра Чесновського викликав держсекретар МЗС Пьотр Вавжик.

Таким чином заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик передав білоруській стороні рішучий протест проти порушення польського державного кордону, підкресливши, що дії білоруської влади "останніми тижнями мають все більш очевидні ознаки навмисної ескалації".

"Польща вважає такі дії неприйнятними і не буде їх терпіти", — наголосив Пьотр Вавжик.

Він також підкреслив, що Польща налаштована захищати свої кордони та зовнішні кордони Європейського Союзу.

"Польща та євроатлантична спільнота демократичних держав будуть послідовно протистояти нелегальній міграції, організованій Мінськом", — зазначив Вавжик.

Варто зазначити, що жодної детальної інформації про кількість озброєних осіб та місце інциденту у Польщі не повідомили.

Натомість міністр-координатор спецслужб Станіслав Жарін на своїй сторінці у Twitter розповів, що незаконно перетнули польсько-білоруський кордон троє людей з "довгою зброєю".

"Чергова провокація! У вівторок вночі польські солдати помітили на території Польщі трьох людей у формі зі зброєю в руках. Після спроби польського патруля встановити контакт невідомі особи перезарядили зброю і пішли в бік Білорусі", — написав Станіслав Жарін.

Нагадаємо, з метою перешкоджання неконтрольованому потоку нелегальних білоруських мігрантів Польща прийняла рішення встановити на кордоні з Білоруссю високу загорожу. Відповідний закон піписав президент Республіки Анжей Дуда. Таке рішення передбачає будівництво сучасного високого паркану, обладнаного системами відеомоніторингу і фіксації руху.

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