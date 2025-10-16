ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
1 хв

До Польщі примусово повернули українця: що сталося

Українця підозрюють у резонансному вбивстві.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
До Польщі примусово повернули українця: що сталося

До Польщі повернули українця

До Польщі з Німеччини екстрадували українця, якого підозрюють у резонансному вбивстві.

Про це пише польське видання onet.pl.

За даними ЗМІ, громадянина України підозрюють у вбивстві одного з чотирьох чоловіків, тіла яких були знайдені у квітні 2024 року в порожній будівлі у варшавському районі Воля.

Відомо, що українця звати Іван Р., йому 35 років. Останнім часом він жив в одному із містечок Німеччини, де його і затримала місцева поліція та передала полякам.

Українця підозрюють у вбивстві одного із чоловіків у Варшаві. У закинутому будинку було виявлено чотири тіла. Ймовірно вони були бездомними. Відомо, що у справі про вбивство було затримано вже близько 10 людей.

Нагадаємо, у Польщі спростували фейк про «потрійне вбивство українцем».

Дата публікації
Кількість переглядів
358
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie