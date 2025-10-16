До Польщі примусово повернули українця: що сталося

До Польщі повернули українця

До Польщі з Німеччини екстрадували українця, якого підозрюють у резонансному вбивстві.

Про це пише польське видання onet.pl.

За даними ЗМІ, громадянина України підозрюють у вбивстві одного з чотирьох чоловіків, тіла яких були знайдені у квітні 2024 року в порожній будівлі у варшавському районі Воля.

Відомо, що українця звати Іван Р., йому 35 років. Останнім часом він жив в одному із містечок Німеччини, де його і затримала місцева поліція та передала полякам.

Українця підозрюють у вбивстві одного із чоловіків у Варшаві. У закинутому будинку було виявлено чотири тіла. Ймовірно вони були бездомними. Відомо, що у справі про вбивство було затримано вже близько 10 людей.

Нагадаємо, у Польщі спростували фейк про «потрійне вбивство українцем».