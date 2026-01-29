ТСН у соціальних мережах

До Польщі сталося повітряне вторгнення з боку Білорусі: як відреагувала армія

Через виявлення у повітрі підозрілих о’бєктів Польща тимчасово закрила небо над Підляським воєводством.

Польський прапор

Польський прапор / © pixabay.com

Повітряний простір Польщі у ніч проти 28 січня порушили невідомі об’єкти, що рухалися з боку Білорусі. Над прикордонними районами було негайно запроваджено обмеження для цивільної авіації.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«У середу, 28 січня 2026 року, в нічний час було зафіксовано вхід до повітряного простору Польщі об’єктів, що прибували з боку Білорусі. Політ усіх об’єктів безперервно відстежувався військовими радіолокаційними системами Збройних сил Республіки Польща», — зазначається в офіційному повідомленні.

Задля гарантування безпеки польотів тимчасово обмежили використання окремих ділянок повітряного простору над Підляським воєводством для цивільної авіації. Вжиті заходи мали превентивний характер і були реалізовані відповідно до встановлених процедур.

До Польщі могли залетіти повітряні кулі

«За результатами проведених аналізів, які включали, зокрема, характеристики польоту, швидкість і напрямок переміщення об’єктів, було оцінено, що найімовірніше йшлося про об’єкти типу аеростатів, які рухалися відповідно до метеорологічних умов», — повідомили в ОК.

У відомстві наголошують, що жодної загрози для безпеки повітряного простору Польщі виявлено не було.

Оперативне командування видів Збройних сил підтримує постійний зв’язок із профільними службами та установами, забезпечуючи безперервний обмін інформацією і передавання необхідних даних щодо зафіксованих об’єктів.

Гібридні дії

«Слід наголосити, що подібні інциденти належать до переліку дій гібридного характеру, з якими Польща стикається на східному напрямку», — зазначається в заяві.

Ситуація й надалі перебуває під постійним наглядом, а сили та засоби Збройних сил Польщі залишаються у стані готовності для виконання завдань із захисту повітряного простору держави.

Нагадаємо, 24 грудня 2025 року польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. За даними командування, він летів у міжнародних водах поблизу кордону Польщі. Також з боку Білорусі зафіксували ймовірні контрабандні кулі. Через це на сході країни тимчасово обмежували цивільні польоти.

До слова, у грудні Литва запровадила режим надзвичайної ситуації через масовий запуск повітряних зондів і куль із території Білорусі, які використовуються для контрабанди та створюють загрозу національній безпеці. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ситуацію неприйнятною гібридною атакою на ЄС.

