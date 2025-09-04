До Польщі залетіли два невідомі безпілотники: реакція Варшави

Польська авіація / © Associated Press

Минулої ночі, 3 вересня, до повітряного простору сусідньої Польщі залетіли два невідомі дрони. Їх не збивали, бо вони не становили небезпеки.

Про це заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш, повідомляє Reuters.

“У нас були два порушення повітряного простору. Ці два порушення були під повним контролем національних сил і підрозділів, призначених до системи державної оборони”, — заявив він.

Своєю чергою керівник Генерального штабу Республіки Польща Веслав Кукула заявив, що дрони покинули польський повітряний простір, не завдавши жодної шкоди. Втім, військове командування не надало подробиць про те, де саме безпілотники увійшли до повітряного простору.

Нагадаємо, вночі проти 3 вересня військові РФ запустила по Україні понад пів тисячі дронів і ракет — 526 засобів повітряного нападу, зокрема 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Українська ППО знищила 430 дронів.

Відомо, що Польща відреагувала на нічну масовану атаку РФ по цілях, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору командування Збройних сил Республіки запустило всі необхідні процедури.