До Польщі залетіли п'ять невідомих повітряних кулі: подробиці, фото

Поліція Польщі. / © Associated Press

На території Польщі було виявлено п’ять повітряних куль з контрабандними сигаретами. Інциденти зафіксували у різних районах Підляського воєводства.

Про це з посиланням на правоохоронців повідомило видання RMF24.

Повітряні кулі заввишки кілька метрів були знайдені на полях у Ломжинському, Монецькому, Сім’ятицькому, Більському та Білостоцькому повітах. За даними поліції, до куль були прикріплені десять пакетів з сигаретами без польських акцизних марок. Правоохоронці проводять розслідування.

За словами Конрада Карвацького з Головного управління поліції воєводства в Білостоці, на місцях знахідок працюють офіцери. Зокрема, в одній з куль було 3000 пачок сигарет без акцизних марок.

Зазначається, що повітряні кулі з прикріпленими пачками сигарет масово залітають до Польщі із території сусідньої Білорусі. Минулого року Прикордонна служба зафіксувала понад 200 таких інцидентів.

Контрабандисти використовують повітряні кульки для безпечного перевезення незаконних товарів через кордон, мінімізуючи ризик прямого контакту з поліцією. Цей метод був розроблений після того, як на польсько-білоруському кордоні було збудовано бар’єр для захисту Польщі від нелегальної міграції.

Нагадаємо, раніше у Білорусі підняли по тривозі винищувач Су-30 через невпізнаний об’єкт. Виявилося, що причиною тривоги була велика пластикова куля з підвішеним вантажем. Об’єкт начебто було збито. Місцеві медіа повідомили, що того дня над Білоруссю панував західний вітер. Ймовірно, то була білоруська контрабанда, що призначена для країн ЄС.