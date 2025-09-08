До Польщі знову залетів "невпізнаний об’єкт": деталі від поліції

Польська поліція / © Associated Press

У Польщі прикордонники заявили, що ввечері 7 вересня виявили уламки невпізнаного літального об’єкта у селі неподалік від кордону з Білоруссю.

Про це повідомила поліція міста Бяла-Подляска.

«Сьогодні перед 22:00 черговий тереспольського відділу поліції отримав повідомлення від співробітників Прикордонної служби про виявлення в районі прикордонного переходу в Тересполі, у населеному пункті Полатиче, уламків невпізнаного літального об’єкта«, — йдеться у заяві польської поліції.

Про подію були сповіщені всі служби. Також поінформували Районну прокуратуру у Білій Підлясці.

Місце виявлення об’єкта взяли під охорону. Через інцидент ніхто не постраждав.

За даними видання PAP, уламки об’єкта знайшли у кукурудзяному полі.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня у Польщі поблизу села Осини вибухнув дрон. Він впав на кукурудзяне поле, вибухом вибило вікна в навколишніх будинках. Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що це був російський безпілотник. Польське МЗС вручило ноту протесту російському посольству.

6 вересня стало відомо, що на сході Польщі у селі Майдан-Сілець розбився невідомий об’єкт. Повідомлялося, що це міг бути «контрабандний дрон».

До слова, під час російської атаки на Україну у ніч проти 3 вересня Польща вкотре підіймала в небо військову авіацію.