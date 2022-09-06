До польських шкіл пішло майже на 10 тисяч дітей менше, ніж очікувалося: які причини

У Польщі в школах підрахували кількість українських учнів, які пішли на навчання 1 вересня.

До шкіл Польщі пішло на навчання 185 тисяч дітей-біженців з України замість 300 тисяч, як очікувалося раніше. Водночас кількість дітей все ж може зрости.

Про це повідомив міністр освіти Польщі Прешемислав Чарнек, пише Notes from Poland.

"Багато хто очікував, що ця цифра буде вищою, ніж наприкінці попереднього навчального року в червні. Школи були готові прийняти до 300 000 додаткових українських учнів, але насправді зараз їх на 7 000 менше", - розповів Чарнек.

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За підрахунками, наразі в Польщі перебуває від 700 тисяч до 800 тисяч біженців шкільного віку з України. На думку Прешемислава Чарнека, "більшість цих дітей, напевно, навчатимуться дистанційно в школах України", багато з яких пропонують форми онлайн-навчання учням, переміщеним внаслідок війни.

Ще однією причиною міністр називає повернення деяких дітей до України – багато сімей біженців виїхали додому після того, як активні бойові дії зосередилися на сході. Або ж біженці переїхали з Польщі, щоб знайти притулок в інших країнах.

Водночас тамтешній міністр освіти подякував усім учням і вчителям Польщі за відмінний прийом, наданий українським біженцям у всіх школах.

"У Польщі немає жодного місця, звідки б прийшла будь-яка інформація про проблеми у відносинах між нашими вихованцями та українськими. Це велика заслуга наших вчителів, наших учнів і наших батьків", - сказав він.

Нагадаємо, у Польщі запустили проєкт для молоді, який дозволяє поєднувати роботу з навчанням.

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