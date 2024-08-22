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Горить паром з нафтопродуктами: до порту "Кавказ" Краснодарського краю навідалася "бавовна" (фото)

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Горить паром з нафтопродуктами: до порту "Кавказ" Краснодарського краю навідалася "бавовна" (фото)

Приліт по порту Кавказ

Дим видно за багато кілометрів.

У російському порту Кавказ у Краснодарському краї повідомляється про приліт по парому з нафтопродуктами для окупантів. Наразі він горить.

Про це повідомляють російські пропагандистські пабліки, пише журналіст Денис Казанський.

"Бавовна" у порту Кавказ
"Бавовна" у порту Кавказ
"Бавовна" у порту Кавказ

Очікуємо на деталі.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 3 серпня, українські Сили оборони завдали удару по російському аеродрому Морозовськ, що в Ростовській області, а також низку нафтобаз на території РФ. У Генштабі ЗСУ розповіли деталі "бавовни".

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