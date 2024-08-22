Горить паром з нафтопродуктами: до порту "Кавказ" Краснодарського краю навідалася "бавовна" (фото)

Дим видно за багато кілометрів.
У російському порту Кавказ у Краснодарському краї повідомляється про приліт по парому з нафтопродуктами для окупантів. Наразі він горить.
Про це повідомляють російські пропагандистські пабліки, пише журналіст Денис Казанський.
Очікуємо на деталі.
Нагадаємо, вночі проти суботи, 3 серпня, українські Сили оборони завдали удару по російському аеродрому Морозовськ, що в Ростовській області, а також низку нафтобаз на території РФ. У Генштабі ЗСУ розповіли деталі "бавовни".
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