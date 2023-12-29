До повітряного простору Польщі залетів невідомий об'єкт під час масованої атаки по Україні

До Польщі з боку України під час атаки росіян залетів невпізнаний повітряний об'єкт.

У повітряний простір Польщі з боку України під час масованого обстрілу росіян зайшов невпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу.

Про це повідомляє командування збройних сил Польщі.

"У ранкові години в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною влетів непізнаний повітряний об'єкт, який від моменту перетину кордону і до зникнення сигналу спостерігався радіолокаційними засобами системи протиповітряної оборони країни. Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач РПЗ задіяв наявні в його розпорядженні сили і засоби", - йдеться в повідомленні.

Після цього стало відомо, що президент Польщі о 14:00 за Києвом скликає термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору.

Масований ракетний обстріл 29 грудня

Сьогодні, 29 грудня, росіяни накрили українські міста ракетами та ударними безпілотниками. У різних містах є постраждалі. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок та ТРЦ в Дніпрі, лікарню в Харкові та житлові будинки у Одесі та Києві. За інформацією МВС, станом на ранок відомо про 12 загиблих та більше 75 поранених.

За словами президента Зеленського, під час масованих ракетних ударів 29 грудня РФ випустила по Україні близько 110 ракет. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 87 ракет та 27 ударних БПЛА вдалося збити.

Читайте також: