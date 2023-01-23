До Путіна і його близьких приставили персональну ППО: чого боїться кремлівська еліта

Установка з'явилася поряд із валдайською резиденцією диктатора. Інших об'єктів охорони, крім резиденції, там просто немає, пишуть ЗМІ.

Останніми днями на дахах будинків у центрі Москви були помічені установки ЗРПК "Панцир-С1". Як з'ясувалося, вони націлені захищати від теоретичного українського удару особисто Володимира Путіна та його близьких.

Про це повідомляє російське видання "Агентство".

Як зазначається у виданні, висновок про те, що ця ППО повинна захищати російського диктатора з'явилися після того, як встановлення протиповітряної оборони відбулося поряд із валдайською резиденцією президента. Оскільки інших об'єктів для охорони там немає.

Згідно з даними видання, минулого тижня мешканець Валдая у Новгородській області поділився знімком із комплексом ППО, який, за його словами, був розміщений у поселенні кілька тижнів тому. На фото зображено комплекс "Панцир-С1". Такі ж були помічені у центрі Москви та у Підмосков'ї.

"Агентство" зазначає, що система ППО з'явилася в Ящерово невдовзі після атаки дронів на російські військові аеродроми у глибині країни.

Ящерове — одне з двох найближчих сіл до резиденції Путіна (трохи більше ніж шість кілометрів по прямій). Валдайська резиденція, хоч і називається офіційною, майже не виконує представницьких функцій. Вона більше відома як місце особистого дозвілля диктатора, його близьких та друзів.

Саме в Ящеровому оселилися на постійній основі наближені до Путіна люди, як офіцери Федеральної служби охорони.

У Москві продовжують встановлювати ППО на дахах будівель: де ще з'явився "Панцир-С1"

У Москві продовжують встановлювати системи ППО на дахах урядових будівель та важливих установ. Ще одну зброю поставили на дах будівлі ГУМВС Москви на Петрівці, 38. Раніше російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С1" поставили на будівлю Міноборони РФ.

Водночас в Міноборони встановлення зброї у межах міста не коментують, але прозвітували, що в Московській області відбулися навчання. Про нове знаряддя ППО в центрі Москви повідомляє Telegram-канал Sota.

Слід зазначити, що це центр Москви, поруч розташовані станція метро "Кольоровий бульвар", сад "Ермітаж", музеї і театри, рукою подати до Великого театру.

В Міноборони РФ, не коментуючи встановлення ППО в центрі Москви, повідомили, що провели навчання сил протиповітряної оборони за участю батареї зенітних ракетних систем (ЗРС) С-300 у Московській області. Повідомляється, що особовий склад зенітної ракетної бригади Західного військового округу (ЗВО) тренувався відбивати повітряні атаки саме на "важливі військові, промислові та адміністративні об'єкти".

Нагадаємо, комплекси ЗРГК "Панцир С-1" були встановлені на будівлі Міноброни РФ за кілька кілометрів від Кремля на Фрунзенській набережній та адміністративній будівлі в Тетеринському провулку, ще один комплекс ППО зняли поряд з селищем Заріччя Одинцівського міського округу Москви — за 10 кілометрів від цього місця перебуває резиденція президента Путіна Ново-Огарьово.

Також комплекси С-400 розгорнули у районі Тимірязівської сільгоспакадемії. А в парку "Лосиний острів" вирубали дерева заради цілої батареї ППО.

Однак член комітету з питань оборони Держдуми Євген Лебедєв припустив, що всі ці кадри — фейк.

"Я нічого про це не знаю. Я думаю, це фейки, монтаж", — заявив член Держдуми.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ППО в центрі Москви встановлюють, щоб створити всередині країни інформаційні умови для затяжної війни в Україні. РФ прагнуть зобразити війну в Україні "небезпечнішою" для російського суспільства, зазначають аналітики, оскільки реальні атаки України по Москві малоймовірні.

"Панікі нєт": В Росії дахи адміністративних будівель перетворюють на площадки для ППО

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