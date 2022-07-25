До Путіна прийшов Кобзон: грузинський художник підірвав Мережу ілюстрацією про смерть диктатора

Він опублікував у Facebook нову роботу, в якій зобразив смерть диктатора РФ Володимира Путіна.

Так, на світлині зображено Путіна, який прокинувся посеред ночі і з жахом дивиться на балкон, за вікном якого проглядається страшна "діва з косою", а через фіранку виходить покійний співак Йосип Кобзон. До нього, як відомо, українці жартома відправляють військових армії-агресорки, які принесли смерть і страждання українцям.

Кобзон радісно посміхається і запрошує Путіна на той світ.

Кумедних деталей малюнку додають пачка підгузків на столі і горщик, що стоїть біля ліжка.

Фото: Nugzar Metreveli\Facebook

Усього за добу пост зібрав понад тисячу схвальних реакцій та майже 300 розповсюджень. На малюнок відгукнулися користувачі Мережі:

Швидше б..

Тобі "Лебедине озеро" станцювати чи заспівати?

Прийшов за тобою

Йдемо, Вова. Досить мучити всіх

На тебе вже чекають

Також Нугзар Метревелі висміює російського диктатора і в інших ілюстраціях.

Фото: Nugzar Metreveli\Facebook

Варто зазначити, що вже багато місяців у ЗМІ ходять активні чутки про боротьбу президента Росії з раком. Телеграм-канал Generall SVR повідомив, що в середині травня диктатору навіть було проведено планову операцію.

Як пише видання Mirror, багато експертів вважають, що насправді Путін почав лікування від раку ще до початку свого вторгнення до України, а перша операція йому була зроблена саме в лютому 2022 року. Мабуть, після того, як вона минула успішно, він і знайшов у собі сили ухвалити рішення розпочати широкомасштабну війну проти України.

Втім, ті ж експерти стверджують, що стан здоров'я "фюрера", незважаючи на те, що він отримує найінноваційнішу терапію, залишає бажати кращого. Пророкують, що життя його закінчиться в якомусь санаторії, куди його помістять на лікування, і звідти Путін уже не вийде, щоб керувати країною. І цей оптимістичний для України прогноз роблять на 2023 рік.

У Дніпрі можна "знищити Путіна" за донат ЗСУ

Читайте також: