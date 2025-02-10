До Росії прибули тисячі громадян КНДР для роботи на будівництві: чим це може обернутися – ISW

Ці робітники можуть стати початком більшого припливу в майбутньому, що може більш суттєво допомогти Росії з проблемами нестачі робочої сили.

Росія надалі використовує свої партнерські відносини з противниками США, включно з Північною Кореєю, задля компенсації дефіциту ресурсів, що стримує економіку та військові зусилля. Так, протягом 2024 року до РФ прибули тисячі північнокорейських робітників, щоб працювати на будівництві.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на південнокорейське інформагентство Yonhap.

За офіційними російськими даними, 2024 року до РФ в’їхали 13 221 громадян Північної Кореї. Це майже у 12 разів більше, ніж 2023 року. Повідомляється, що багато працівників з КНДР прибувають до Росії за студентськими візами. Так, 2024 року 7 887 північних корейців в’їхали до Росії начебто з метою навчання.

Російське опозиційне видання "Важные истории" 4 лютого повідомило, що кількість північних корейців, які торік приїхали до Росії на навчання, була найбільшою від 2019 року.

Як повідомило у листопаді 2024 року російське опозиційне видання "Медіазона", дані прикордонної служби ФСБ свідчать про рекордну кількість північних корейців, які в’їхали до Росії з метою навчання у період від липня до вересня 2024 року року, зокрема напередодні початку розгортання військ КНДР на російській території на початку жовтня 2024 року.

Аналітики звернули увагу, що від початку повномасштабної війни проти України Росія страждає від значної нестачі робочої сили у цивільному та оборонно-промисловому секторах. Оцінюється, що прибуття кількох тисяч громадян Північної Кореї для роботи у цивільному секторі є маргінальним і не суттєво полегшить нестачу робочої сили в Росії. Наприклад, станом на грудень 2024 року у країні-агресорці не вистачало 1,5 млн працівників.

Проте забезпечення Північною Кореєю Росії технічними засобами та військами значно зросло 2024 року.

Як робітники з КНДР допоможуть Росії?

"Кілька тисяч північнокорейських робітників, які нещодавно прибули до Росії, можуть стати початком більшого припливу в майбутньому, що може більш суттєво допомогти Росії з проблемами нестачі робочої сили. (Використання невеликої кількості північнокорейських артилерійських і мінометних снарядів російськими військами стрімко зросло, станом на грудень 2024 року 60 відсотків артилерійських боєприпасів російських військ надило із Північної Кореї)", – йдеться у звіті ISW.

Також повідомляється, що російські підприємства, ймовірно, не платять північнокорейським працівникам такі ж зарплати, як громадянам РФ, тому значний приплив робітників з КНДР у майбутньому також може принести фінансову користь російським підприємствам, які змушені пропонувати високі зарплати своїм громадянам, щоб конкурувати з військовими та оборонно-промисловими підприємствами за працівників.

За оцінками аналітиків, значне збільшення кількості північних корейців на роботі у цивільному секторі РФ у майбутньому також може звільнити російських працівників для роботи на оборонно-промисловій базі або для війни в Україні.

Водночас північнокорейський лідер Кім Чен Ин продовжує повторювати свою підтримку Росії та її воєнних зусиль в Україні. Так, 9 лютого диктатор виголосив промову у Міністерстві національної оборони КНДР, у якій він зосередився на загрозах, які США та Захід нібито становлять для безпеки його країни.

Кім розкритикував США за затягування війни в Україні та висловив "серйозну стурбованість" начебто бажанням Заходу завдати стратегічної поразки Росії. Зокрема, диктатор заявив, що військові та народ Північної Кореї "незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть" "справедливу справу" Росії щодо захисту її суверенітету, безпеки та територіальної цілісності "в дусі" російсько-північнокорейської угоди про всеосяжне стратегічне партнерство від червня 2024 року.

До слова, експерти переконані, що солдати з КНДР, які відступили з поля бою на Курщині, повернуться на війну проти України. Ймовірно, це відбудеться після перегрупування, перепідготовки або ротації нових військ.