ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

До Росії знову завітали дрони: де вибухало цієї ночі

У Міноборони РФ традиційно кажуть, що атаку відбили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Волгоград у ніч проти неділі, 16 листопада, пережив одну із найгучніших атак дронів

Волгоград у ніч проти неділі, 16 листопада, пережив одну із найгучніших атак дронів / © Associated Press

У Волгограді й Самарі в ніч проти 16 листопада було чути вибухи, а місцева влада заявила про атаку дронів. Місцеві жителі поскаржилися на пожежі, зокрема, в районі нафтопереробного заводу.

Адміністрація Волгограда заявила про пошкодження в Дзержинському і Тракторозаводському районах і нібито постраждалих.

За попередньою інформацією, у Волгограді зафіксовано також кілька влучань у НПЗ «Лукойл». За попередньою інформацією, це підприємство окупантів є найбільшим у Південному федеральному окрузі РФ. Завод щорічно переробляє близько 14,8 мільйонів тонн нафти. Цей завод ворога дрони атакують не вперше. Так, після атаки дронів 6 листопада НПЗ зупиняв роботу. Тоді внаслідок удару було пошкоджено первинну установку АВТ-5 потужністю 9 110 тонн на добу (приблизно 20% загальної потужності заводу) та встановлення гідрокрекінгу продуктивністю 11 000 тонн на добу.

У Самарі, за словами місцевих жителів, також було чутно десятки вибухів, проте місцева влада офіційно не коментувала інцидент. Могли бути атаковані Новокуйбишевський НПЗ і підстанція.

У Міноборони РФ заявили, що ППО нібито знищила 23 БпЛА над територією Самарської області та 17 — над територією Волгоградської області.

Раніше повідомлялося, що у Рязані безпілотники атакували нафтопереробний завод. Там перебуває один із найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie