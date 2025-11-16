До Росії знову завітали дрони: де вибухало цієї ночі

Волгоград у ніч проти неділі, 16 листопада, пережив одну із найгучніших атак дронів / © Associated Press

У Волгограді й Самарі в ніч проти 16 листопада було чути вибухи, а місцева влада заявила про атаку дронів. Місцеві жителі поскаржилися на пожежі, зокрема, в районі нафтопереробного заводу.

Адміністрація Волгограда заявила про пошкодження в Дзержинському і Тракторозаводському районах і нібито постраждалих.

За попередньою інформацією, у Волгограді зафіксовано також кілька влучань у НПЗ «Лукойл». За попередньою інформацією, це підприємство окупантів є найбільшим у Південному федеральному окрузі РФ. Завод щорічно переробляє близько 14,8 мільйонів тонн нафти. Цей завод ворога дрони атакують не вперше. Так, після атаки дронів 6 листопада НПЗ зупиняв роботу. Тоді внаслідок удару було пошкоджено первинну установку АВТ-5 потужністю 9 110 тонн на добу (приблизно 20% загальної потужності заводу) та встановлення гідрокрекінгу продуктивністю 11 000 тонн на добу.

У Самарі, за словами місцевих жителів, також було чутно десятки вибухів, проте місцева влада офіційно не коментувала інцидент. Могли бути атаковані Новокуйбишевський НПЗ і підстанція.

У Міноборони РФ заявили, що ППО нібито знищила 23 БпЛА над територією Самарської області та 17 — над територією Волгоградської області.

Раніше повідомлялося, що у Рязані безпілотники атакували нафтопереробний завод. Там перебуває один із найбільших нафтопереробних заводів РФ.