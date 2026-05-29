До Румунії прилетів ще один дрон: перші подробиці

У румунському повіті Марамуреш 29 травня впав великогабаритний дрон. На місце події терміново прибули правоохоронці, а територію взяли під охорону.

Про це повідомляє TV Info.

У районі населеного пункту Бесешть у повіті Марамуреш виявили дрон без вибухівки. За словами мера громади, апарат має великі габарити — розмах його крил сягає приблизно 3 м.

Місце падіння оточили та взяли під охорону. Розслідуванням займається прокуратура при Апеляційному суді Клужа, яка встановлює походження безпілотника та обставини його появи в цій місцевості.

Удар російського дрона по Румунії — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня у румунському місті Галац, розташованому поблизу кордону з Україною, ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Стався вибух і загорілася квартира на 10-му поверсі. Наразі відомо про двох постраждалих, жертв немає. Мешканців будинку повністю евакуювали, на місці працюють рятувальники.

Міноборони Румунії підтвердило, що це був російський ударний дрон, який залетів у повітряний простір країни під час атаки на Україну. Для перехоплення цілі піднімали два винищувачі F-16 та гелікоптер. Бойова частина дрона повністю здетонувала, тож загрози нового вибуху немає.

МЗС Румунії назвало серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку РФ падіння російського безпілотника на житлову багатоповерхівку. Відомство заявило, що це є серйозним порушенням міжнародного права та повітряного простору країни, тому Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь.

