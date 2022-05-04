До Румунії увійшли батальйон США Stryker і загін F-35 для оборони країн східного флангу НАТО

До Румунії увійшли батальйон США Stryker і загін F-35 для оборони країн східного флангу НАТО

Через нестабільну ситуацію в Європі, яка спричинена розв'язаною РФ війною в Україні, до Румунії увійшли американський батальйон Stryker і загін F-35.

Зазначається, що вони будуть виконувати завдання НАТО зі стримування і оборони східного флангу НАТО.

Про це йдеться у листі президента Румунії Клауса Йоханніса, який просить сенаторів і депутатів про схвалення введення, розміщення та функціонування військової сили НАТО, передає Stiripesurse.

"Ескалація напруженості і масоване нарощування військової присутності РФ поблизу України і в Чорноморському регіоні негативно позначається на міжнародній безпеці і стабільності, зокрема, на європейській і Чорноморській регіональній безпеці. Ситуація з безпекою в сусідніх з нашою країною державах вимагає вжиття заходів щодо розвитку здатності реагувати на нові виклики середовища безпеки, що дозволить нам зміцнити стійкість Румунії", - заявив президент Румунії.

За його словами, "цей значний внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США, як союзника і головного стратегічного партнера Румунії, в контексті зусиль по зміцненню стримування і оборони на східному фланзі НАТО".

Нагадаємо, декілька днів тому у Румунії американська БТГ підійшла до кордону Молдови через загострення у невизнаному Придністров'ї. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна вийде за кордони України.

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