До Румунії залетіли російські повітряні цілі: країна підняла власні та італійські винищувачі

Винищувач F-16. / © Associated Press

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Цієї ночі румунські та італійські винищувачі піднялися в повітря через російський удар по Україні. Радари систем спостереження зафіксували повітряні цілі на північ від кордону з Румунією, поблизу районів Марамуреш-Сучава.

Про це йдеться у заяві Міноборони Румунії.

Зазначається, що близько 03:30 з 86-ї авіабази Борча злетіли два румунські винищувачі F-16 для виконання розвідувальних місій. Близько 05:00 у повітря піднялися ще два винищувачі Eurofighter Typhoon італійських Повітряних сил з румунської 57-ї авіабази Міхай Когелнічану.

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"Під час операцій, проведених у проміжку між 03:30 і 06:00, були зафіксовані 12 повітряних цілей, що перебували в українському повітряному просторі на північ від кордону з Румунією. Чотири з них ненавмисно проникли на кілька хвилин у повітряний простір Румунії, в районах Сігету-Мармацієй та Вікову-де-Сус”, – йдеться у повідомленні.

Відомство наголошує, нібито російські цілі “не становили реальної загрози національній безпеці, життю людей чи румунському майну".

Після завершення місій близько 06:00 винищувачі F-16 румунських Повітряних сил приземлилися на базі в Борча, а італійські Eurofighter Typhoon – близько 07:00 на базі Міхай Когелнічану.

Як повідомлялося, вночі Польща також піднімала власну авіацію через масований обстріл удари України. Польські військові зауважують, що всі ці заходи були спрямовані на безпеку на територіях, що межують з Україною.

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Дата публікації 10:09, 21.07.25 Кількість переглядів 83 Атака на Лук’янівку: людей у метро накрила хмара пилюки