До Румунії знову залетів дрон / © AFP

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Іспанський винищувач F-18, залучений до місії НАТО з патрулювання неба, перехопив і знищив безпілотник у повітряному просторі Румунії. Це вже четвертий такий випадок з початку року, повідомляють у Міноборони Румунії.

Про це пише Reuters.

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У Румунії знову збили дрон: подробиці

Радари зафіксували вліт безпілотника з боку Молдови — приблизно за 24 кілометри на північ від Галаца. Отримавши дозвіл на ураження цілі, екіпаж винищувача виявив її за допомогою радіолокатора та ліквідував о 05:01.

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Уламки впали на незаселеній ділянці між двома селами, тож обійшлося без постраждалих.

Походження дрона в оборонному відомстві наразі не уточнюють.

Країна, що має понад 600 кілометрів спільного кордону з Україною, постійно стикається із наслідками війни поблизу своїх рубежів. Повітряний простір Румунії регулярно порушують російські дрони, а в акваторії Чорного моря перманентну загрозу судноплавству створюють міни, що дрейфують.

Зокрема, у липні румунські F-16 уперше збили одразу три російські дрони, а раніше один із безпілотників РФ упав на житловий будинок у Галаці, поранивши двох цивільних.

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Нагадаємо, армія Румунії витратила орієнтовно 1,5 мільйона євро на знищення трьох російських безпілотників, які протягом трьох днів порушували повітряний простір країни. Основну частину видатків становило застосування винищувачами F-16 трьох авіаційних ракет AIM-9X загальною вартістю майже 1,2 мільйона доларів. Решта суми припала на льотні години та технічне обслуговування літаків.

У Міноборони Румунії наголосили, що безпека громадян залишається пріоритетом, однак армія не зможе постійно витрачати такі кошти у разі регулярних інцидентів. Наразі відомство шукає дешевші альтернативи, зокрема розглядає використання гелікоптерів із бортовими кулеметами.

Крім того, очікується, що наступного року на озброєння румунської армії надійдуть два нові комплекси протидії дронам — один ізраїльського виробництва, а інший — розроблений у кооперації Румунії та України.

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