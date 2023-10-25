До Саакашвілі допустили лікарів – опубліковано висновок про стан здоров'я ув'язненого політика

Група фахівців, які опублікували висновок про стан здоров'я колишнього президента Грузії, не бере участі у безпосередньому процесі лікування пацієнта.

За результатами візиту групи медичних фахівців до ексголови Грузії Міхеіла Саакашвілі опубліковано висновок про стан його здоров'я.

Про це повідомив апарат народного захисника.

Метою візитів експертної групи з дня її створення був і є контроль за наданням медичних послуг пацієнтові,

"(У пацієнта спостерігається) загальна слабкість, втрата рівноваги, почуття оніміння кінцівок, занепад сил, втрата концентрації, погіршення пам'яті... Симптоматичне лікування триває", – йдеться в документі.

У висновку також наголошується, що пацієнт переважно лежить, відчуває слабкість, на запитання відповідає неохоче, вага пацієнта – 70 кілограмів.

"Спостерігається певна позитивна динаміка, проте основна картина: атрофія м'язів, нейропатія, погіршення когнітивних функцій залишається незмінною. Хворий потребує ретельного медичного спостереження", – додали експерти.

До Саакашвілі 19 жовтня приїхали невролог Тенгіз Цуладзе, кардіолог Георгій Качарава та ендокринолог Ніно Заврашвілі.

"В онлайн-дискусії, що відбулася після візиту, також взяли участь кардіолог Георгій Папіашвілі, анестезіолог-реаніматолог Георгій Григолія, терапевт Григол Хурцидзе та гематолог, клінічний онколог, терапевт та фахівець з паліативної медицини Аїда Гозалова", – повідомляють в апараті Народного народного депутата.

Нагадаємо, влітку 2023-го до експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі допустили групу польських лікарів, які здійснили комплексне медичне обстеження ув'язненого політика.

До того вигляд Саакашвілі шокував світ – він критично схуд.

Україна висловила протест послу Грузії через катування ув'язненого політика.

Американський експерт-токсиколог Девів Сміт припустив, що експрезидента Грузії могли отруїти важкими металами.

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