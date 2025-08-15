До саміту Трампа і Путіна на Алясці раптово долучився очільник Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

У п’ятницю, 15 серпня, міністр оборони США Піт Гегсет вилетів на Аляску, де цього дня відбудеться саміт президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. За попередньою інформацією Білого дому, очільник Пентагону не входив до складу американської делегації, яка візьме участь у переговорах.

Про це повідомили на сайті Пентагону.

«Міністр вирушає на об’єднану базу Елмендорф-Річардсон, Аляска», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, саме на цій військовій базі, розташованій в місті Анкориджі, відбудеться саміт лідерів США і Росії.

За інформацією Пентагону, на цю військову базу також вирушив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Раніше повідомлялося, що американську сторону на переговорах із росіянами, окрім президента США, представлятимуть державний секретар США Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, спецпредставник президента США Стів Віткофф та прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Натомість участь міністра оборони РФ Андрій Бєлоусов у складі російської делегації анонсувалася раніше.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп збирається особисто зустрічати російського президента Володимира Путіна в аеропорту Анкориджа.

Раніше у Кремлі розповіли подробиці зустрічі Путіна і Трампа, яка розпочнеться з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів. Потім переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою «5 на 5».