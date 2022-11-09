До Сенату США пройшов республіканець, який блокував законопроєкт про військову допомогу Україні

Республіканець виступав за введення спеціального генерального інспектора для контролю за допомогою, якою США надають Україні.

На виборах до Сенату США, які відбулися у вівторок, 8 листопада,пройшов сенатор-республіканець Ренд Пол зі штату Кентуккі, консервативний лібертаріанець та колишній кандидат у президенти, який виступав проти допомоги Україні.

Про це пише видання The Washington Post.

Ренд Пол, затримавши законопроєкт про виділення США $40 млрд для допомоги Україні, він виступив за введення спеціального генерального інспектора для контролю за витратами, щоб уникнути шахрайства.

"Я симпатизую Україні. Я бажаю їм удачі і хочу, щоб вони перемогли росіян, видавили їх зі своєї країни. Але ми також маємо бути стурбовані нашою країною та двозначною інфляцією тут, це тільки посилить ситуацію", – зазначив Пол.

Вибори в США

У вівторок, 8 листопада, в США стартували вибори – американці обирають наступний склад Конгресу.

Путін сподівається на поразку демократів і повернення республіканців із Трампом, які, на його думку, будуть лояльніші до РФ.

Колишній президент США Дональд Трамп закликав своїх шанувальників до протестів, якщо вони незадоволені перебігом проміжних виборів.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст прогнозує, що підтримка України не зміниться після проміжних виборів в США, незважаючи на зростання кількості республіканців у Конгресі.

Видання The New YorkTimes стверджує, що російські ботоферми намагаються втрутитися в американські вибори, сподіваючись, що так підтримка України зменшиться.

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