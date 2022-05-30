До Сирії вдруге за місяць знову прибуло російське судно з краденим українським зерном — CNN

До Сирії вдруге за місяць знову прибуло російське судно з краденим українським зерном — CNN

Російські окупанти продовжують грабувати українських фермерів і продавати зерно до Сирії, яку самі ж розбомбили.

Нові супутникові знімки показують, що російське вантажне судно, повне зерна, вкраденого в українських фермерів, прибуло до сирійського порту Латакії. Це його другий рейс за чотири тижні.

Про це пише CNN.

Нові зображення, надані Maxar Technologies, показують судно "Матрос Позинич" у Латакії 27 травня.

Це одне з трьох суден, які вантажили зерно в порту окупованого Севастополя від часу вторгнення Росії в Україну. Востаннє корабель бачили в Севастополі 19 травня, а згодом відстежили, як він проходив через протоку Босфор і на південь уздовж узбережжя Туреччини. За оцінками, судно може перевозити близько 30 тис. тонн зерна.

Схоже судно протягом останніх двох тижнів також було завантажене зерном у Севастополі.

У виданні зазначають, що для Росії зерно є привабливим товаром. Ціна на пшеницю на світових ринках становить близько 400 доларів за тонну і цього року різко зросла. Раніше цього місяця українська влада підрахувала, що російські війська на окупованих територіях захопили понад 400 тис. тонн зерна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію, що російське судно "Матрос Позинич" з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що судно "Матрос Позинич", яке вже транспортувало викрадене зерно до Сирії, повернулося до Чорного моря та було завантажено знову.

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