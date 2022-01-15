До сліз: у Сербії кіт вже кілька місяців живе на могилі померлого господаря

Власник кота помер у листопаді минулого року і з того часу кіт регулярно приходить на його могилу і сидить там годинами.

У Сербії кіт не може змиритися зі смертю свого господаря. Тварина відвідує місце його поховання ось уже кілька місяців.

Зворушливу історію сербського кота-хатіко розповів у Мережі користувач @LavBosniak.

За його словами, кіт належав померлому муфтію Муамеру Зукорлічу. Чоловік помер від серцевого нападу 6 листопада 2021 року. З того часу кіт перебуває на його могилі.

"Попри смерть, кіт, не зважаючи ні на що, хоче бути поруч зі своїм господарем", - написав @LavBosniak.

За два місяці, а саме у січні, автор посту побував на кладовищі. Вірний кіт знову сидів на могилі муфтія.

"Кіт все ще тут", - пише @LavBosniak.

Історія кота зворушила користувачів Мережі.

Ми не заслуговуємо на цих чудових створінь.

Смерть не може розлучити друзів.

Досить дивно, тому що коти цього зазвичай не роблять. Їм байдуже, а от собакам, це справді болить. Я такого раніше не бачив.

Там холодно, заберіть його хтось додому.

Нагадаємо, що у селі Романівка під Кривим Рогом з'явився український Хатіко. Пес ось уже три роки ходить на могилу до свого господаря, який помер.

Читайте також: