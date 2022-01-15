До сліз: у Сербії кіт вже кілька місяців живе на могилі померлого господаря

Власник кота помер у листопаді минулого року і з того часу кіт регулярно приходить на його могилу і сидить там годинами.
У Сербії кіт не може змиритися зі смертю свого господаря. Тварина відвідує місце його поховання ось уже кілька місяців.
Зворушливу історію сербського кота-хатіко розповів у Мережі користувач @LavBosniak.
За його словами, кіт належав померлому муфтію Муамеру Зукорлічу. Чоловік помер від серцевого нападу 6 листопада 2021 року. З того часу кіт перебуває на його могилі.
"Попри смерть, кіт, не зважаючи ні на що, хоче бути поруч зі своїм господарем", - написав @LavBosniak.
За два місяці, а саме у січні, автор посту побував на кладовищі. Вірний кіт знову сидів на могилі муфтія.
"Кіт все ще тут", - пише @LavBosniak.
Update: His Cat is still there... https://t.co/frwD8H1S2K pic.twitter.com/Lfq4eRHCiR— Lavader (@LavBosniak) January 10, 2022
Історія кота зворушила користувачів Мережі.
- Ми не заслуговуємо на цих чудових створінь.
- Смерть не може розлучити друзів.
- Досить дивно, тому що коти цього зазвичай не роблять. Їм байдуже, а от собакам, це справді болить. Я такого раніше не бачив.
- Там холодно, заберіть його хтось додому.
Нагадаємо, що у селі Романівка під Кривим Рогом з'явився український Хатіко. Пес ось уже три роки ходить на могилу до свого господаря, який помер.
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