До Смоленська "завітали" БПЛА, а в Криму гриміли вибухи: деталі

Кримчани повідомили про вибухи в Севастополі, між Бахчисарайським районом та Качинською долиною.

Росіяни заявили про атаку безпілотниками по Смоленській області РФ 17 листопада. Водночас у Криму було чутно звуки вибухів.

Про це повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін та інформують російські телеграм-канали.

Анохін заявив, що над Смоленськом були збиті начебто українські безпілотники.

"Сьогодні вранці силами ППО та РЕБ ЗС РФ у Задніпровському районі міста Смоленська та на території Смоленського району було знищено українські безпілотники літакового типу", – йдеться в повідомленні губернатора.

За попередніми даними, постраждалих немає, додав губернатор.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що близько 8:00 за місцевим часом над територією Смоленської області засоби ППО збили три дрони.

Вибухи в Криму

Водночас вранці 17 листопада жителі Севастополя чули гучні вибухи в центральній частині міста. Звуки вибухів були схожі на пуски з реактивних бомбометів. Вони пролунали близько 7:47 за місцевим часом, після чого було чутно також слабкий вибух.

Про два вибухи повідомляється і між Бахчисарайським районом та Качинською долиною. У небі кружляли гелікоптери.

Російська окупаційна влада Севастополя та військові не анонсували жодних навчань, і поки що не коментували ситуацію.

Нагадаємо, росіяни також 15 листопада заявляли про начебто збивання безпілотника над Смоленською областю, а також про атаку дроном по пороховому заводу в Тамбовській області.

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