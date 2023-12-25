До США через Мексику пішки прямують тисячі мігрантів: від чого вони тікають

Місцеві ЗМІ повідомляють, що більшість мігрантів були з Куби, Гаїті та Гондурасу, але деякі прибули з таких далеких країн, як Бангладеш та Індія.

Тисячі мігрантів вирушили пішки з півдня Мексики, намагаючись досягти кордону зі Сполученими Штатами.

Про це інформує BBC.

За оцінками, до каравану мігрантів приєдналося близько 7000 осіб, переважно з Південної та Центральної Америки, в тому числі тисячі дітей.

Вони вирушили за кілька днів до того, як держсекретар США Ентоні Блінкен має обговорити з мексиканським президентом шляхи стримування масової міграції.

Через наплив мігрантів нещодавно було закрито кілька прикордонних переходів.

BREAKING: Another massive caravan is on its way to storming the U.S. border.



This was just taken in Tapachula, Mexico: pic.twitter.com/X2ySAo1vU1 — End Wokeness (@EndWokeness) December 24, 2023

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден і його мексиканський колега Андрес Мануель Лопес Обрадор поділяють стурбованість “драматичним” збільшенням кількості мігрантів, які перетинають їхній спільний кордон.

Кількість людей, затриманих на південному кордоні США, перевищила два мільйони як у 2022, так і в 2023 фінансовому році.

Тільки у вересні 2023 року прикордонний патруль США затримав понад 200 000 мігрантів, які незаконно перетнули американо-мексиканський кордон, згідно з даними Міністерства внутрішньої безпеки США.

Останній караван мігрантів вирушив з південного мексиканського міста Тапачула, поблизу південного кордону з Гватемалою, напередодні Різдва.

Його лідери несли банер з написом “Втеча від бідності”.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що більшість мігрантів були з Куби, Гаїті та Гондурасу, але деякі прибули з таких далеких країн, як Бангладеш та Індія.

Багато хто сказав, що вирішив приєднатися до каравану після того, як місяцями чекав дозволу на транзит.

Активіст із захисту прав мігрантів Луїс Гарсія Вільягран, який супроводжує караван, сказав, що для багатьох мігрантів, які застрягли в Тапачулі, приєднання до масового походу на північ було крайнім заходом.

“Проблема в тому, що південний кордон [з Гватемалою] відкритий і щодня його перетинають від 800 до 1000 людей. Якщо ми не виберемося з Тапачули, місто зруйнується. Ми говоримо мексиканському уряду, що він не залишив нам іншого вибору, окрім як виїхати на прибережне шосе і йти пішки так далеко, як зможемо”, — сказав він.

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Першого ранку мігранти пройшли близько 15 км після того, як вирушили на світанку 24 грудня.

Один мігрант з Гондурасу розповів, що покинув рідну країну, щоб втекти від злочинної банди, яка погрожувала його вбити.

Хосе Сантос розповів про це інформаційному агентству Reuters: “Я був наляканий, тому вирішив приїхати до Мексики, сподіваючись, що мені дозволять виїхати до США”.

У п'ятницю, 22 грудня, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що готовий знову працювати зі США над вирішенням проблем міграції.

У середу, 27 грудня, мексиканський лідер має зустрітися з держсекретарем США.

Їхня зустріч відбудеться в той час, коли сплеск імміграції є гарячою політичною темою в США, а тиск на президента Байдена зростає з метою зупинити потік мігрантів через південний кордон США.

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