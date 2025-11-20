До Стамбула не пропустили російське круїзне судно із сотнями пасажирів

Російське судно Astoria Grande / © із соцмереж

Понад 600 російських туристів були заблоковані на круїзному лайнері біля берегів Туреччини. Cудну Astoria Grande не дали дозволу на вхід до порту Стамбула.

Про це повідомили пропагандисти російських інформаційних агентств ТАСС та «РИА Новости».

Круїзний лайнер прибув до Стамбула вночі, висадка пасажирів повинна була розпочатися о 10 ранку. Однак, турецька портова влада не дала дозволу на швартування, тож лайнер кілька годин стояв на якорі.

Зрештою, подивившись із палуби корабля на турецьке місто, в якому були заплановані екскурсії, російські туристи змушені повернутися в Сочі.

За даними Mash, на борту лайнера перебувають мешканці Краснодарського краю, Московської та Ленінградської областей РФ.

Astoria Grande — перший російський міжнародний круїзний лайнер, що здійснює рейси до Туреччини, Єгипту, Грузії та інших країн. Судно розраховане на 1328 пасажирів.

Інцидент з російським судном, мабуть, невипадково стався після нещодавньої відмови влади Краснодарського краю РФ прийняти турецький пором Seabridge у Сочі.

Він прибув до російського порту 8 листопада і був змушений понад дві доби стояти в чорноморській акваторії, чекаючи на рішення порту, але так і не отримав дозволу на швартування. Пором із 20 пасажирами був змушений повернутися до Туреччини.

У Прикордонному управлінні ФСБ, ФСТ та сочинській митниці заявили, що запуск поромного сполучення між Росією та Туреччиною за нинішніх умов технічно неможливий.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила більш жорсткі правила видавання віз громадянам РФ. Рішення ухвалили з огляду на підвищені ризики для безпеки, пов’язані з війною Росії в Україні, використанням міграції як зброї, актами саботажу та потенційним зловживанням візовим режимом.