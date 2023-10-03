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"До суду не доживе": розвідка РФ заявила про наказ ліквідувати пілота, який перегнав до України Мі-8

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"До суду не доживе": розвідка РФ заявила про наказ ліквідувати пілота, який перегнав до України Мі-8

Максим Кузьмінов / Фото: "Медіацентр-Україна"

У Росії заявили, що ліквідують пілота Максима Кузьмінова, який передав Україні Мі-8.

У головному розвідувальному управлінні (ГРУ) Росії заявили про наказ ліквідувати російського льотчика Максима Кузьмінова, який у серпні перегнав до України вертоліт Мі-8.  

Про це йдеться в сюжеті російського телеканалу "Россия 1" за 2 жовтня.

Так, на відео люди у формі, представлені нібито офіцерами спецпідрозділів ГРУ, заявили, що отримали відповідний наказ. 

За їхніми словами, ліквідація Кузьмінова – це "питання часу".

"До суду не повернеться, думаю, не доживе", – сказав співробітник спецслужби РФ.

В ГРУ називають пілота "зрадником" та переконують, що нібито він буде покараний за всією суворістю закону Росії "за зраду своїх братів".

"Звичайно знайдемо, ми до всіх дотягнемося, наші руки довгі", – заявили окупанти.

Російський пілот передав Україні Мі-8: що відомо

Українська розвідка провела успішну операцію "Синиця" – наприкінці серпня 2023 року російський льотчик Максим Кузьмінов добровільно пригнав з Росії вертоліт Мі-8 до Харківської області.

За словами льотчика РФ, він вийшов на зв'язок з українською розвідкою через Telegram-канал наприкінці 2022-го. Операцію "Синиця" планували близько шести місяців.

На борту Мі-8 було ще два члени екіпажу. Максим Кузьмінов розповів, що переконував їх здатись, проте ті відмовились. При приземленні вони вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля членів екіпажу Максиму Кузьмінову невідома, проте зазначив, що їх могли ліквідувати. 

Максим Кузьмінов вже в Україні розповів, що здійснював польоти до окупованих Маріуполя та Бердянська, проте наголосив, що не завдавав ударів по території нашої держави. 
 
Як писали ЗМІ, російського льотчика на таке рішення могла підштовхнути його мати Інна Кузьмінова.

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Дата публікації
Перегляди
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