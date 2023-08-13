До супермаркету завезли банани з кокаїном на понад 90 мільйонів доларів

Чеська поліція заявила, що виявлена партія кокаїну була рекордною.

Працівники складу мережі супермаркетів “Альберт” у Клечанах поблизу чеської столиці Праги під час розвантаження ящиків із бананами виявили підозрілі пакунки та звернулися до поліції.

Як повідомляє чеський телеканал TV Nova, поліцейські, прибувши за викликом, вилучили загалом 646 кілограмів кокаїну, захованого серед бананів.

У кожному з 42 ящиків, які зазвичай використовуються для транспортування бананів, було понад 15 кілограмів наркотиків.

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У поліції зауважили, що вилучена кількість наркотику, ймовірно, належить до однієї з найбільших партій у Чехії. Майже чотири години наркотики вантажили до поліцейських машин.

За інформацією TV Nova, поліція провела обшуки на інших складах мережі по всій країні, але в інших місцях наркотики не знайшли.

“Ми обшукали всю партію бананів, яка прямувала до Чехії з Еквадору через Амстердам”, — пояснила речниця Національного центру контролю за наркотиками Люсі Шмолдасова.

За її словами, ймовірно, хтось із організаторів наркотрафіку не встиг вчасно вилучити наркотики з вантажу бананів.

Нагадаємо, в березні цього року поліція Еквадору виявила майже 8,8 т кокаїну серед бананів, які доставлялися до Бельгії.

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