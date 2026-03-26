До Третьої світової один крок: як паралельні війни в Україні та Ірані зливаються в одну

Світ на порозі глобальної війни

Удар безпілотника в Дубаї став справжнім шоком для світової спільноти, але найстрашнішим виявилося не саме руйнування, а маркування на обгорілих уламках, що впали поблизу порту Джебель-Алі. Замість очікуваних перських написів там була кирилиця — яскраве та зловісне свідчення того, що військові технології зробили повний цикл, а локальні конфлікти на різних континентах перетворюються на єдиний глобальний фронт.

Про це пише The Telegraph.

Гібридна мережа: як зливаються поля битв

Атака в Об’єднаних Арабських Еміратах — далеко не єдиний інцидент, у якому чітко простежуються похмурі відлуння українського фронту. На військовій базі поблизу міжнародного аеропорту Багдада швидкісний FPV-дрон влучив в американський евакуаційний гелікоптер HH-60M.

Інший безпілотник використовував оптоволоконний кабель для збору розвідданих просто на території посольства США в Іраку — це новітня тактика, яку російські війська активно застосовують в Україні для повного обходу засобів радіоелектронної боротьби. Усі ці випадки вказують на стрімку та надзвичайно небезпечну конвергенцію війн.

Від ОАЕ та Іраку до Йорданії, Катару та Саудівської Аравії Іран масово використовує тактику безперервного насичення протиповітряної оборони, філігранно відточену російською армією. Тегеран розгортає глибоко модернізовані системи Shahed, які він раніше передав Москві, і надзвичайно ефективно використовує російські супутникові розвіддані та передові китайські технології для точного наведення своїх ракет на американські інфраструктурні об’єкти.

Як відомо, російські безпілотники переважно виробляються на величезному заводі в Алабузі, проте серійний номер дрона-камікадзе, знайденого в Дубаї, беззаперечно вказує на те, що він був виготовлений у 2024 році на іншому російському підприємстві — в Іжевську.

Цей факт доводить, що Росія не просто ділиться кресленнями вдосконаленої зброї, а й фізично постачає частину свого готового арсеналу назад до Тегерана. Громадяни РФ, які втекли від мобілізації та нині перебувають у Дубаї, тепер гірко жартують, що існує величезна ймовірність загинути від ударів їхніми ж вітчизняними безпілотниками.

Альянс диктатур та ілюзії Вашингтона

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало глобальним каталізатором, який неймовірно прискорив формування неформального, але вкрай агресивного альянсу авторитарних держав — Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Це потужне угруповання, яке західні аналітики та експерти вже охрестили абревіатурою CRINK, почало набувати реальних обрисів ще у 2022 році, коли російська армія зазнавала нищівних поразок. Відтоді їхня військова та економічна координація лише безперервно поглиблюється.

Розподіл ролей у цьому альянсі визначений дуже чітко: Пхеньян безперебійно постачає шалені обсяги артилерійських снарядів та живу силу, Тегеран забезпечує розгалужену безпілотну екосистему, яка роками нещадно тероризує мирні українські міста, а Пекін відіграє роль ключового економічного тилу. Китай надає своїм партнерам критично важливі технології та мікроелектроніку, що дозволяє всій трійці успішно витримувати тиск найжорсткіших західних санкцій.

Проте адміністрація президента США вперто продовжує розглядати ці взаємопов’язані збройні конфлікти абсолютно ізольовано один від одного. Для нинішнього керівництва у Вашингтоні Іран — це виключно держава-ізгой, яку необхідно силою покарати на полі бою, тоді як Росію вони наївно планують заспокоїти дипломатичним шляхом.

Натомість Москва і Пекін бачать геополітичну реальність зовсім інакше: для них Україна та Близький Схід — це лише дві ділянки одного колосального фронту в екзистенційній боротьбі за знищення глобального домінування демократичного Заходу.

«Для багатьох у Європі існує побоювання, що порядок, який формується внаслідок цих паралельних конфліктів, призведе до посилення Росії, знахабніння Китаю та більшого розколу Заходу», — зазначає видання.

Такий відверто розрізнений і хаотичний підхід Білого дому до світової безпеки викликає шалене обурення та відверту паніку серед європейських чиновників. Вони обґрунтовано вважають війну США з Іраном надзвичайно небезпечним відволіканням колосальних ресурсів та уваги від головної і найкритичнішої загрози для їхнього континенту — російської військової агресії.

Виснаження арсеналів ППО та новий економічний удар

Катастрофічні наслідки цього неконтрольованого злиття воєнних конфліктів вже зараз максимально гостро відчуваються не лише на безпосередньому полі бою, а й у глобальній військовій логістиці та світовій макроекономіці. Від самого початку прямого зіткнення з Іраном країни Перської затоки почали масово і безконтрольно випалювати стратегічні запаси зенітних ракет, що змушує США стрімко спустошувати власні критичні арсенали ППО.

За ретельними підрахунками експертів, лише за перші 24 години інтенсивного близькосхідного конфлікту було використано аж 803 дороговартісні ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot. Щоб повною мірою осягнути масштаб цієї катастрофи: наведена цифра дорівнює річному обсягу їхнього світового виробництва і суттєво перевищує ту загальну кількість ракет, яку Київ благав надати і насилу отримав за чотири довгих роки кровопролитної війни з Росією. Такі приголомшливі темпи спалювання високоточної зброї є абсолютно нежиттєздатними і вже провокують величезну тривогу щодо обороноздатності України та Тайваню.

Разом з тим, нафтові ринки миттєво і панічно відреагували на близькосхідну ескалацію стрімким зростанням цін, які легко перетнули психологічну позначку в 100 доларів за барель. Такий несподіваний ціновий стрибок дав путінському режиму надзвичайно потужне фінансове дихання, фактично зводячи нанівець багаторічний ефект від цілеспрямованих західних санкцій, які ще донедавна опустили енергетичні надходження Росії до абсолютного мінімуму.

Фатальні наслідки для світового порядку

Дипломатичні та геополітичні наслідки такої недалекоглядної американської політики можуть стати дійсно руйнівними для всього вільного світу. Невизначений, затяжний або надто кривавий результат військової кампанії в Ірані здатен остаточно і безповоротно розірвати стратегічні трансатлантичні зв’язки. Якщо Вашингтон надовго загрузне у пісках Близького Сходу, Росія та Китай гарантовано і сповна використають цей історичний шанс, щоб назавжди закріпити одноосібне панування у власних зонах інтересів.

Уважно спостерігаючи за поступовим, але невідворотним перенапруженням американської військової машини та швидким виснаженням оборонних бюджетів західних союзників, очільник КНР Сі Цзіньпін може дійти закономірного висновку, що саме зараз відкрилося ідеальне вікно можливостей для блискавичного силового захоплення Тайваню.

Поки що російський і китайський режими демонструють показову стратегічну стриманість у відкритому захисті свого іранського партнера, керуючись відомим правилом Наполеона Бонапарта: ніколи не заважай своєму ворогу, коли він робить фатальну помилку.

Авторитетні аналітики одностайно сходяться на думці, що якщо американська адміністрація серйозно оступиться або зазнає стратегічного фіаско в іранській кампанії, вона не лише не зможе розбити авторитарний альянс, а й своїми ж непродуманими діями зробить його незрівнянно сильнішим, монолітнішим і набагато агресивнішим.

Світ на порозі Третьої світової: які країни готуються до війни

Тим часом Китай реалізує масштабну, ретельно сплановану програму з картографування морського дна та прихованого спостереження за підводним середовищем у Тихому, Індійському та Північному Льодовитому океанах. Пекін тишком-нишком накопичує безцінні розвідувальні дані про гідрографічні умови, які є ключовими для майбутнього ведення підводної війни проти США та їхніх військових союзників по всьому світу. Зокрема, сумнозвісне дослідницьке судно Dong Fang Hong 3 упродовж останніх років гіперактивно працювало поблизу Тайваню, головної американської військово-морської бази на Гуамі та безпосередньо на підходах до стратегічно важливої Малаккської протоки.

Попри те, що формально і за документами значна частина цих дорогих досліджень має винятково цивільне чи наукове призначення, міжнародні експерти з безпеки абсолютно впевнені у їхньому прихованому військовому характері. Вся ця підводна активність є невід’ємною частиною офіційної політики «цивільно-військового злиття», яку безжально і системно просуває Комуністична партія. Десятки китайських суден скрупульозно сканують поверхню за максимально щільними маршрутами, що дозволяє ідеально підготувати бойовий простір для власних підводних човнів, адже ідеальне розуміння підводного рельєфу та температурних режимів критично важливе для їхнього непомітного маневрування.

Наймасштабніші океанографічні та розвідувальні роботи Пекін цілеспрямовано розгорнув уздовж так званого Першого острівного ланцюга, який історично виступає природним стримувальним бар’єром між прибережними морями КНР та відкритими водами Тихого океану. Китайське керівництво вже навіть не приховує своїх агресивних амбіцій глобально розширити географію діяльності власного атомного флоту, активно та нахабно вивчаючи прямі маршрути до Арктики та ключові логістичні вузли Індійського океану.

На тлі цих безпрецедентних глобальних загроз Європа десятиліттями безтурботно жила у зоні повного стратегічного комфорту, наївно покладаючись винятково на американські гарантії безпеки та ядерне стримування. Однак повномасштабне і криваве вторгнення Росії в Україну разом із відверто жорсткою та ізоляціоністською риторикою Дональда Трампа стали справжнім крижаним душем для розслабленого континенту. Різкі та ультимативні заяви Вашингтона щодо необхідності Європи оборонятися самостійно нарешті змусили європейських лідерів серйозно замислитися над своєю фактичною здатністю вижити без збройної підтримки США.

Деякі далекоглядні країни вже почали діяти на випередження, не чекаючи катастрофи. Польща сьогодні є однією з небагатьох держав Європейського Союзу, яка абсолютно тверезо і реально оцінює смертельні ризики, активно будуючи найсучаснішу ешелоновану систему захисту від дронів і масово навчаючи своїх громадян виживати в екстремальних умовах сучасної війни. Після численних резонансних інцидентів із безкарним порушенням повітряного простору російськими безпілотниками, Варшава самостійно формує принципово новий жорсткий стандарт оборонної готовності.

Саме безцінний та вистражданий кров’ю український досвід сьогодні слугує головною світовою лабораторією для підготовки армій до війни майбутнього. Ті західні держави, які роками сліпо покладалися на застарілі доктрини та неповороткі бюрократичні механізми, нині змушені екстрено вчитися новим тактичним підходам винятково на героїчному прикладі ЗСУ. Сучасні гібридні конфлікти остаточно довели: лише здатність блискавично адаптуватися, гнучко мислити та миттєво інтегрувати передові технології визначатиме, хто виживе у новому світі.