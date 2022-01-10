До України із Казахстану прибув літак: що пасажири розповіли про ситуацію в країні

До України із Казахстану прибув літак: що пасажири розповіли про ситуацію в країні

В Алмати справді велися бої.

Ввечері 9 січня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув рейсовий літак із 33 українцями та іноземцями.

Про це пише Суспільне.

Один із пасажирів на ім'я Саржан розповів Суспільному, що він прибув до аеропорту Нур-Суртана з Караганди (місто розташоване за 200 км від Нур-Султана, — ред.), і летить на навчання до Європи.

За його словами, наразі в Караганді все спокійно, а більшість активних дій відбувалась у великих містах. У місті на вулиці вийшли більш ніж 1000 людей, але мітинг був мирний. Хлопець каже, Інтернет з початком протестних акцій був відсутній, а зараз його дають на пару годин. Сестра з іншої країни дзвонилась до нього лише на домашній телефон. Між усіма містами стоять блокпости, а автомобілі перевіряють.

"Якщо вважають, що людина "підозріла", то записують її особисті дані... Військових у місті не так багато. Найбільше військових на блокпостах та біля адмінбудівель", — розповів Саржан.

Інший пасажир Тамірлан, який живе в Нур-Султані, розповів, що летить через Київ в Афіни та Будапешт з туристичною метою. Каже, що мав вилетіти ще 6 січня, але рейс перенесли. За його словами, у Нур-Султані насправді все було спокійно, "а ситуацію роздули".

"Не треба було обрубати Інтернет, скасовувати рейси тощо. Це все призвело до того, що почалась зайва паніка. Військові – звична річ для Нур-Суртана. У нас завжди багато поліції у місті, охорони. Не було у місті ніякого мародерства. Усі живуть тихим звичним життям зараз. Лише комендантська година і металошукачі", – розповів Тамірлан.

При цьому він підтвердив, що в Алмати справді велися бої, і люди не можуть ніяк звідти вилетіти.

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Пасажир Діас розповів, що долетів до Нур-Султана літаком з Усть-Каменогорська, місто на сході країни: "Коли я опинився у Нур-Султані, то у місті вже були БТР-ри, аеропорт охороняли. Мій рейс на Київ скасували. Коли я прилетів з Усть-Каменогорська в Нур-Султан, то особливо не перевіряли мене особисто".

За його словами, банки та магазини в Нур-Султані працюють, а Інтернет вмикають тільки на кілька годин в день.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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