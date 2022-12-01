Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До України прибув автор передачі "Вижити будь-якою ціною" Беар Гріллс: зустрівся з Зеленським та поставив йому важливе запитання

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
914
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До України прибув автор передачі "Вижити будь-якою ціною" Беар Гріллс: зустрівся з Зеленським та поставив йому важливе запитання

Фото: соцмережі

До України прибув популярний британський мандрівник, автор передачі про виживання Беар Гріллс.

До України прибув автор передачі про виживання, британський мандрівник Беар Гріллс. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив Володимир Зеленський.

На цьому тижні мандрівник прибув до України. Його помітили на одній з автозаправних станцій. На АЗС Беара Гріллса супроводжувала знімальна група.

"Важливо, щоб світ чув правду про боротьбу українців за свою свободу та демократію, про ракетний терор агресора проти наших людей., дякую за цей візит до України", - зазначив Володимир Зеленський.

©

Пізніше мандрівник написав на своїй сторінці в соцмережі, що він мав честь прибути до України та поспілкуватися з Володимиром Зеленським.

“Це був досвід для мене, як ніхто інший. Оскільки країна наближається до зими, а її інфраструктура піддається атаці, виживання для мільйонів людей стає реальною щоденною боротьбою. Завдяки цій спеціальній програмі світ побачить сторону президента Зеленського, яку ніколи раніше не показували. Те, що я хотів запитати, це те, як він справляється з цим... Я отримав набагато більше. Програма вийде незабаром. Дякуємо за гостинність у такий важкий час. Тримайся”, - наголосив Беар Гріллс.

©

Нагадаємо, що до України з візитом прибуде верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Він, зокрема, відвідаэ Київ.

Читайте також:

Обід без бід: київська ініціатива, що годує людей безкоштовно

Обід без бід: київська ініціатива, що годує людей безкоштовно

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
914
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація