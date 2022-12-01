До України прибув автор передачі "Вижити будь-якою ціною" Беар Гріллс: зустрівся з Зеленським та поставив йому важливе запитання

До України прибув автор передачі про виживання, британський мандрівник Беар Гріллс. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив Володимир Зеленський.

На цьому тижні мандрівник прибув до України. Його помітили на одній з автозаправних станцій. На АЗС Беара Гріллса супроводжувала знімальна група.

"Важливо, щоб світ чув правду про боротьбу українців за свою свободу та демократію, про ракетний терор агресора проти наших людей., дякую за цей візит до України", - зазначив Володимир Зеленський.

Пізніше мандрівник написав на своїй сторінці в соцмережі, що він мав честь прибути до України та поспілкуватися з Володимиром Зеленським.

“Це був досвід для мене, як ніхто інший. Оскільки країна наближається до зими, а її інфраструктура піддається атаці, виживання для мільйонів людей стає реальною щоденною боротьбою. Завдяки цій спеціальній програмі світ побачить сторону президента Зеленського, яку ніколи раніше не показували. Те, що я хотів запитати, це те, як він справляється з цим... Я отримав набагато більше. Програма вийде незабаром. Дякуємо за гостинність у такий важкий час. Тримайся”, - наголосив Беар Гріллс.

Нагадаємо, що до України з візитом прибуде верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Він, зокрема, відвідаэ Київ.

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