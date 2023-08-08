До України завезли партію небезпечного фрукта: може викликати задишку та набряк легень

До України завезли партію небезпечного авокадо з Перу, у якому виявили кадмій. Фрукт експортувався із Польщі.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі в Івано-Франківській області.

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Відповідно до інформації, виробник: Agro San Jacinto S.A.C., що експортувалось з Польщі (оптовик: RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl) до України. Отримувач: ТОВ "Вподобайка" м. Одеса.

Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг зазначеної вище продукції, про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Небезпека отруєнням кадмієм

Сам собою метал кадмій практично нешкідливий, небезпечними є його сполуки, особливо ті, які розчиняються у воді. У разі потрапляння в організм речовини кадмію завдають шкоди травної та дихальної системи, а також вражають нервову систему.

Отруєння пилом або парами окису кадмію вілдбувається в двох формах: гострій і хронічній. Для гострої форми характерно виникнення симптомів через 10-36 годин, в окремих випадках через 30-120 хвилин. Розвиваються ознаки гострого бронхіту або трахеобронхіту, сильний судомний кашель, синюшність і задишка. Потім розвивається бронхопневмонія і набряк легенів. У разі отруєння через травний тракт спостерігаються порушення в роботі системи травлення.

Хронічна форма отруєння настає за постійного накопичення речовини в організмі. На початкових етапах інтоксикація виражається слабо, людина страждає від слабкості і сонливості. За подальшого накопичення кадмію в організмі страждає більшість органів і систем.

Нагадаємо, що на ярмарках Києва заборонено продавати мʼясо, рибу та молочку.

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