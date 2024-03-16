До вбивства українки у Німеччині та викрадення її немовляти можуть бути причетними росіяни: що відомо

Дитину виявили у двох громадян Росії, жінки та чоловіка віком 43 та 44 роки відповідно, обох затримали.

До вбивства 27-річної української біженки Маргарити Разаз у Німеччині можуть бути причетні громадяни Росії. Правоохоронці підозрюють у злочині пару росіян, у яких знайшли викрадену новонароджену доньку загиблої.

Про це повідомляє видання OE24.

Зазначимо, 51-річну матір загиблої досі розшукують.

Поліція підтвердила, що 27-річна Маргарита з України, яка перебувала в притулку для біженців разом із матір'ю та своєю п'ятитижневою донькою, загинула внаслідок насильницької смерті. Її мати й маленька донька Мія також зникли. Однак правоохоронним органам вдалося оперативно знайти дитину.

Немовля виявили у двох громадян Росії, жінки та чоловіка віком 43 та 44 роки відповідно. Обох росіян затримали й відправили під вартоу.

Наразі про дівчинку піклується місцеве управління у справах молоді.

Малесенькій Мії лише п'ять тижнів / Фото: oe24.at

Востаннє Маргариту, її доньку та матір Марину бачили у місцевому ресторані, де українська родина зустрілася з невідомою жінкою, яка пропонувала допомогу в оформленні німецьких документів для біженців.

27-річна Маргарита прибула до Німеччини разом зі своєю матір'ю зі Словаччини. Після переїзду вони проживали в притулку для біженців у німецькому Мангеймі.

Маргариту Разаз раніше мешкала у Харкові та займалася створенням їстівних букетів / Фото: із соцмереж

Пошуки 51-річної Марини досі тривають. Журналісти припускають, що російська пара могла вбити 27-річну Маргариту та її матір, імовірно, з метою організації викрадення п'ятитижневої дівчинки.

Марину Стеценко досі не знайдено / Фото: із соцмереж

В Україні у Маргарити Разаз залишилася молодша сестра. Друзі та рідні вбитої жінки оголосили збирання коштів, щоб перевезти тіло на батьківщину для поховання.

Раніше сайт ТСН.ua зібрав усі подробиці страшного злочину в Німеччині.

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