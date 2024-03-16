До вбивства українки у Німеччині та викрадення її немовляти можуть бути причетними росіяни: що відомо

Дитину виявили у двох громадян Росії, жінки та чоловіка віком 43 та 44 роки відповідно, обох затримали.
До вбивства 27-річної української біженки Маргарити Разаз у Німеччині можуть бути причетні громадяни Росії. Правоохоронці підозрюють у злочині пару росіян, у яких знайшли викрадену новонароджену доньку загиблої.
Про це повідомляє видання OE24.
Зазначимо, 51-річну матір загиблої досі розшукують.
Поліція підтвердила, що 27-річна Маргарита з України, яка перебувала в притулку для біженців разом із матір'ю та своєю п'ятитижневою донькою, загинула внаслідок насильницької смерті. Її мати й маленька донька Мія також зникли. Однак правоохоронним органам вдалося оперативно знайти дитину.
Немовля виявили у двох громадян Росії, жінки та чоловіка віком 43 та 44 роки відповідно. Обох росіян затримали й відправили під вартоу.
Наразі про дівчинку піклується місцеве управління у справах молоді.
Востаннє Маргариту, її доньку та матір Марину бачили у місцевому ресторані, де українська родина зустрілася з невідомою жінкою, яка пропонувала допомогу в оформленні німецьких документів для біженців.
27-річна Маргарита прибула до Німеччини разом зі своєю матір'ю зі Словаччини. Після переїзду вони проживали в притулку для біженців у німецькому Мангеймі.
Пошуки 51-річної Марини досі тривають. Журналісти припускають, що російська пара могла вбити 27-річну Маргариту та її матір, імовірно, з метою організації викрадення п'ятитижневої дівчинки.
В Україні у Маргарити Разаз залишилася молодша сестра. Друзі та рідні вбитої жінки оголосили збирання коштів, щоб перевезти тіло на батьківщину для поховання.
Раніше сайт ТСН.ua зібрав усі подробиці страшного злочину в Німеччині.
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