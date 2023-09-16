До якого моменту діятиме ембарго на ввезення зерна з України: прем'єр Польщі дав відповідь

Польща в односторонньому порядку від 16 вересня запровадила заборону на імпорт на польський ринок українського зерна.

Ембарго на ввезення українського збіжжя до Польщі діятиме доти, доки Варшава не опрацює відповідну модель співпраці з Києвом у цій сфері.

Про це заявив у суботу під час виступу перед виборцями в населеному пункті Мєнтне неподалік Варшави очільник польського уряду Матеуш Моравецький, передає "Укрінформ".

“Як я сказав декілька днів тому: або Єврокомісія продовжить заборону на ввезення, продовжить ембарго, або ми самі запровадимо ембарго на наступні місяці, квартали до часу опрацювання моделі співпраці з нашим східним, українським сусідом”,- заявив Моравецький.

Як повідомлялося, Польща в односторонньому порядку від 16 вересня запровадила заборону на імпорт на польський ринок українського зерна.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Нагадаємо, обмеження з боку Єврокомісії щодо доступу української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу знято. Однак, Польща, Словаччина та Угорщина вирішили запровадити односторонні ембарго на збіжжя з України.

Читайте також: