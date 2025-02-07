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До Якутії прибув літак, заповнений тілами мертвих окупантів: очевидці шоковані (відео)

До Якутії прибув літак, заповнений тілами мертвих окупантів: очевидці шоковані (відео)

Літак з "вантажем 200" у Якутії / Фото: скриншот з відео

Для цинкових трун знадобилося три вантажівки.

До російської республіки Саха (Якутія) прибув літак із “вантажем 200” із України. Кількість цинкових трун із загиблими окупантами вразила очевидців розвантаження літака.

На опублікованому у Мережі відео місцеві мешканці обговорюють побачене. 

За їхніми словами, цинковими трунами з тілами мертвих окупантів уже було заповнено дві вантажівки, а третя — готується до завантаження.

До Якутії прибув літак, заповнений “вантажем 200” з України

До Якутії прибув літак, заповнений “вантажем 200” з України

Як раніше повідомлялося, попри те, що останнім часом російські загарбники знизили темпи просування в Україні, вони продовжують зазнавати великих втрат на фронті.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки 2024 рік для Росії став рекордним за кількістю втрат вбитими і пораненими у війні проти України.

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