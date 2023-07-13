До Європи прийшла "церберська спека", яка б'є температурні рекорди: прогнози вчених невтішні

Більшість людей по всій земній кулі відчули на собі цю задушливу спеку, яка наринула на планету за останні 7 днів.

У деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40C. Вся справа у так званій хвилі тепла "Церебра", названій Італійським метеорологічним товариством на честь триголового чудовиська, зображеного в пеклі Данте, яка, як очікується принесе екстремальну спеку у найближчі кілька днів.

Про це пише BBC News.

Очікується, що в Італії температура може сягати 48,8°С. У 10 містах вже оголошено червоне попередження.

Італійські ЗМІ повідомили про смерть від спеки 40-річного дорожнього працівника на півночі Італії. Він наносив дорожню розмітку, знепритомнів від спеки. Його доправили до лікарні, де він згодом помер.

"Ми зіткнулися з нестерпною спекою", – написав в Twitter італійський політик Нікола Фратоянні.

Торік у Європі через спеку загинуло понад 60 тисяч людей. Є побоювання, що ця спека може спричинити набагато більше смертей цього літа. Експерти кажуть, що періоди винятково спекотної погоди стають все більш частими, а зміна клімату означає, що рекордні температури тепер є нормою.

Європейський центр середньострокових прогнозів погоди заявив, що в усьому світі червень цього року став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Що кажуть вчені

Дослідження свідчать про те, що вміст тепла в океані збільшується більш неухильно, ніж потепління приземного повітря. За словами дослідників, цей показник є важливим доказом того, що глобальне потепління насправді триває, пише Science Alert.

Учені вважають, що підвищення рівня моря відбувається через розширення океану в міру його нагрівання, а також танення наземних льодів у Гренландії та Антарктиді. У результаті в океані перебуває води, а коливання відбуваються через те, що опади по-різному розподіляються між сушею й океаном. При цьому під час Ла-Нінья більше опадів потрапляє на сушу.

У результаті дослідники очікують, що 2023 рік стане найтеплішим за всю історію спостережень. Однак небезпеку викликає те, що температура поверхні океану, як правило, досягає свого піка з завершенням Ель-Ніньйо. У результаті вчені очікують, що 2024 року ми зробимо крок на ще одну сходинку пекельної спеки — людство, ймовірно, зіткнеться з небаченими досі хвилями тепла.

Дослідники зазначають, що початок літа 2023 року видався винятково спекотним: перший місяць літа став найспекотнішим червнем за всю історію спостережень, а перша половина липня видалася такою спекотною, що рекорди середньосвітової температури встановлювалися один за одним.

Дослідники з усього світу вважають, що встановлені в липні рекорди, напевно, не триватимуть довго і незабаром ми зіткнемося з іще більш спекотними днями й високими температурами.

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