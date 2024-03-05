"До Z-патріотів починає доходити": журналіст про справжню мету Путіна на війні

Друг терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова Михайло Полинков заявив, що у так званої СВО немає жодної чіткої мети і що російський диктатор Володимир Путін таким чином просто вбиває Росію на замовлення Заходу.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Він каже, що до найбільш здогадливих Z-патріотів почало доходити, що відбувається щось не те.

"Путін таким чином просто вбиває Росію на замовлення Заходу. З приводу Заходу, звичайно, смішно, але в цілому хід думки правильний. Безумство безглуздої м'ясорубки стає все очевиднішим. І те, що здурівший Путін заради власних комплексів і образ просто прирікає Росію на гарантований крах і багаторічну ганьбу, вже зрозуміло і без глибокої аналітики", — йдеться у повідомленні.

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Казанський додав, що менш кмітливі Z-активісти продовжують безтурботно радіти черговим зруйнованим українським багатоповерхівкам та загиблим дітям та водночас не помічають прірви, що насувається.

Також ми писали, що російські пропагандисти опублікували лист дружин загиблих окупантів. Там йдеться про масові втрати росіян на Авдіївському напрямку.

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