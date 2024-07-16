До Землі наближається астероїд "Апофіс" - він потенційно може знищити людство: коли це станеться

Астероїд “Апофіс” вчені відкрили ще у 2004 році. Відтоді він постійно перебуває під пильною увагою.

Наступний кінець світу “запланований” на 2029 рік. Тоді близько до землі буде пролітати астероїд, більший за Ейфелеву вежу. Донедавна вчені побоювалися, що це може призвести до катастрофи.

Про це пише The Guardian.

Як зазначається, тепер дослідники уважно вивчили астероїд “Апофіс” та намагаються зміцнити захист від інших космічних тіл.

Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про фінансування підготовчих робіт щодо швидкої місії Apophis for Security and Safety (Ramses), у рамках якої космічний корабель буде відправлено до астероїда, щоб отримати інформацію про його розмір, форму, масу та те, як він обертається.

Місія також проллє світло на склад і внутрішню структуру “Апофіса”. Крім того, буде звернено увагу на його орбіту та як астероїд змінюється, коли він проходить у радіусі 32 000 кілометрів від Землі – це приблизно одна десята відстані до Місяця. Відбутися це повинно 13 квітня 2029 року.

“Проліт повз Землю є абсолютно унікальним. Якщо небо буде чисте, ви повинні бачити його неозброєним оком”, — сказав доктор Хольгер Крег, голова офісу програми космічної безпеки ESA, додавши, що жоден астероїд не наближається так близько протягом кількох тисяч років.

“Апофіс” пролетить ближче до Землі, ніж геостаціонарні супутники, які використовуються для телевізійного мовлення, GPS-навігації та прогнозу погоди. За словами Крега, на такій відстані астероїд почне взаємодіяти з Землею.

“Гравітаційне поле Землі в основному трохи змінить форму астероїда”, — сказав він, додавши, що гравітаційне тяжіння також може спричинити зсуви на поверхні астероїда.

За словами дослідника, що Ramses допоможе вченим вивчити астероїд і ризик, який становлять такі космічні камені.

“Наша мета в планетному захисті полягає не в тому, щоб займатися наукою про астероїди, а в тому, щоб охарактеризувати їх таким чином, щоб одного разу ми могли відвернути їх, коли вони стануть небезпечними”, — сказав він.

Професор Моніка Грейді з Відкритого університету сказала, що хоча більшість астероїдів перебувають на досить безпечних орбітах і не наближаються до нашої планети, астероїди, що перетинають Землю, такі як Апофіс, є іншою справою.

“Вони наближаються до Землі, і є ймовірність, що одного разу один із них вдарить Землю та спричинить велику катастрофу. Ми вважаємо, що це сталося 65 мільйонів років тому, коли всі динозаври були знищені. І якщо це великий астероїд і він вдарить нас, це буде катастрофа, яка знищить людство”, – сказала вона.

Сам же астероїд “Апофіс” вчені відкрили ще у 2004 році. Відтоді він постійно перебуває під пильною увагою.

Нагадаємо, що вчені відтворили загадкове обличчя мумії "позолоченої леді" через 1500 років після її смерті.

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