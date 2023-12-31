Добре, коли РФ далеко: як планета розпочала зустрічати Новий рік (фото з різних країн)

Найпершими зустріли Новий рік мешканці Кірібаті. Там 2024 настав уже 31 грудня о 12:00 за київським часом.

Незважаючи на те, що Новий рік в Україні настане о 00.00, деякі країни нашої планети вже розпочали його зустрічати.

ТСН.ua розповідає, як розпочали зустрічати Новий рік у світі.

Першим його зустріли мешканці островів Лайн у Тихому океані, а також частина території Кірібаті.

Також одними із перших Новий рік відсвяткували жителі островів Тонґа та Самоа, розташованих у південно-західній частині Тихого океану.

Нова Зеландія

Як передає ВВС, Окленд у Новій Зеландії зустрів 2024 рік щорічним яскравим феєрверком у культовій міській вежі Sky Tower.

Австралія

Початок 2024 року в Сіднеї відзначили яскраво: близько 8,5 тонн яскравих феєрверків вибухнули в нічному небі над мостом Харбор-Брідж і Оперним театром.

Святкування Нового року в Сіднеї, Австралія / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Південно-східна Азія

Токіо, Сеул і Пхеньян вже зустріли Новий рік. Близько 17:00 за київським часом настав Новий рік у Японії, Південній та Північній Кореї.

Новорічна ніч у Південній Кореї

Люди стоять у черзі, щоб помолитися в буддистському храмі в новорічну неділю, 31 грудня 2023 року, в Токіо / Фото: Associated Press

О 18:00 Новий рік настає в Китаї, а о 19:00 — в Індонезії.

Коли планета зустрічає Новий рік (за київським часом):

12:00 31 грудня — острови Лайн у Тихому океані - це група з 11 коралових островів (найбільший – острів Різдва), а також частина території Кірібаті в Полінезії.

13:00 31 грудня — Нова Зеландія (острів Чатем), Тонґа, острів Фенікс (Китай), Фіджі та Антарктида.

14:30-15:00 31 грудня — Австралія.

17:00 31 грудня — Японія, Південна Корея, Північна Корея.

18:00 31 грудня — Китай.

19:00 31 грудня — Індонезія.

20:00 31 грудня — Бангладеш, Шрі-Ланка.

20:15 31 грудня — Непал.

20:30 31 грудня — Індія.

21:00 31 грудня — Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан.

21:30 31 грудня — Афганістан.

22:00 31 грудня — Вірменія, Азербайджан, Грузія.

00:00 1 січня — Україна, Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія.

01:00 1 січня — Центральна та Західна Європа, частина Африки.

02:00 1 січня — Велика Британія, Португалія.

04:00 1 січня — Бразилія.

05:30 1 січня — східна Канада (найсхідніший острів Ньюфаундленд), острови Карибського басейну, частина Південної Америки.

07:00 1 січня — США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

13:00 1 січня — Самоа (острівна країна в Полінезії в Тихому океані).

Раніше ТСН.ua пояснював, що загрожує українцям, які порушать заборону на використання піротехніки у новорічну ніч.