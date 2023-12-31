Добре, коли РФ далеко: як планета розпочала зустрічати Новий рік (фото з різних країн)

Найпершими зустріли Новий рік мешканці Кірібаті. Там 2024 настав уже 31 грудня о 12:00 за київським часом.
Незважаючи на те, що Новий рік в Україні настане о 00.00, деякі країни нашої планети вже розпочали його зустрічати.
ТСН.ua розповідає, як розпочали зустрічати Новий рік у світі.
Першим його зустріли мешканці островів Лайн у Тихому океані, а також частина території Кірібаті.
Також одними із перших Новий рік відсвяткували жителі островів Тонґа та Самоа, розташованих у південно-західній частині Тихого океану.
Нова Зеландія
Як передає ВВС, Окленд у Новій Зеландії зустрів 2024 рік щорічним яскравим феєрверком у культовій міській вежі Sky Tower.
Австралія
Початок 2024 року в Сіднеї відзначили яскраво: близько 8,5 тонн яскравих феєрверків вибухнули в нічному небі над мостом Харбор-Брідж і Оперним театром.
Південно-східна Азія
Токіо, Сеул і Пхеньян вже зустріли Новий рік. Близько 17:00 за київським часом настав Новий рік у Японії, Південній та Північній Кореї.
О 18:00 Новий рік настає в Китаї, а о 19:00 — в Індонезії.
Коли планета зустрічає Новий рік (за київським часом):
- 12:00 31 грудня — острови Лайн у Тихому океані - це група з 11 коралових островів (найбільший – острів Різдва), а також частина території Кірібаті в Полінезії.
- 13:00 31 грудня — Нова Зеландія (острів Чатем), Тонґа, острів Фенікс (Китай), Фіджі та Антарктида.
- 14:30-15:00 31 грудня — Австралія.
- 17:00 31 грудня — Японія, Південна Корея, Північна Корея.
- 18:00 31 грудня — Китай.
- 19:00 31 грудня — Індонезія.
- 20:00 31 грудня — Бангладеш, Шрі-Ланка.
- 20:15 31 грудня — Непал.
- 20:30 31 грудня — Індія.
- 21:00 31 грудня — Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан.
- 21:30 31 грудня — Афганістан.
- 22:00 31 грудня — Вірменія, Азербайджан, Грузія.
- 00:00 1 січня — Україна, Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія.
- 01:00 1 січня — Центральна та Західна Європа, частина Африки.
- 02:00 1 січня — Велика Британія, Португалія.
- 04:00 1 січня — Бразилія.
- 05:30 1 січня — східна Канада (найсхідніший острів Ньюфаундленд), острови Карибського басейну, частина Південної Америки.
- 07:00 1 січня — США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
- 13:00 1 січня — Самоа (острівна країна в Полінезії в Тихому океані).
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