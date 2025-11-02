- Дата публікації
Категорія
Світ
"Добрі" дрони атакували Краснодарський край: вибухи пролунали в Туапсе, Геленджику та Сочі
У ніч проти 2 листопада в Росії заявили про масштабну атаку українських безпілотників по Краснодарському краю.
За повідомленнями місцевих ресурсів, уламки одного з дронів впали на житловий будинок у селищі Сосновий Туапсинського округу — на третьому поверсі вибило вікна, пошкоджено кілька квартир. Постраждалих немає.
Місцеві мешканці повідомляють, що атака триває: у Туапсе лунають вибухи, працює ППО, кілька влучань зафіксовано в районі порту, де раніше спалахнула пожежа.
Крім того, системи протиповітряної оборони начебто були залучені у Геленджику — очевидці чули близько шести вибухів. У Сочі оголошено ракетну небезпеку, мешканці району Лазаревське повідомляють про серію вибухів — до восьми поспіль. На місцях працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що сили оборони України вдарили по нафтовому терміналу «Роснєфті» у Туапсе: знищено головний причал експорту РФ до Азії.