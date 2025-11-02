ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

"Добрі" дрони атакували Краснодарський край: вибухи пролунали в Туапсе, Геленджику та Сочі

У ніч проти 2 листопада в Росії заявили про масштабну атаку українських безпілотників по Краснодарському краю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

За повідомленнями місцевих ресурсів, уламки одного з дронів впали на житловий будинок у селищі Сосновий Туапсинського округу — на третьому поверсі вибило вікна, пошкоджено кілька квартир. Постраждалих немає.

Місцеві мешканці повідомляють, що атака триває: у Туапсе лунають вибухи, працює ППО, кілька влучань зафіксовано в районі порту, де раніше спалахнула пожежа.

Крім того, системи протиповітряної оборони начебто були залучені у Геленджику — очевидці чули близько шести вибухів. У Сочі оголошено ракетну небезпеку, мешканці району Лазаревське повідомляють про серію вибухів — до восьми поспіль. На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що сили оборони України вдарили по нафтовому терміналу «Роснєфті» у Туапсе: знищено головний причал експорту РФ до Азії.

Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie