«Добрі» дрони атакували Москву і ключовий завод «Азот»: вибухи один за одним, почались пожежі (фото, відео)

Вибух. / © Associated Press

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Цієї ночі добрі безпілотники знову навідалися до Москви та регіону. Окрім того, було атаковано хімзавод «Азот», що в Новомосковську Тульської області.

Що відомо про нічну атаку на країну-агресорку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вибухи у Москві

Вночі російську столицю знову сколихнули вибухи. Мер Сергій Собянін заявив, що засоби ППО нібито «нейтралізували» на підльоті до Москви 45 БпЛА. З його слів, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

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У Росавіації заявили, що московські аеропорти Внуково і Шереметьєво «працюють за погодженням» з відповідними органами у зв’язку із запровадженням тимчасових обмежень на використання повітряного простору.

Робота ППО в місті Озьори, Московська область. / © Exilenova+

Атака на хімзавод у Новомосковську

Вночі проти 26 червня у Новомосковську чули велику кількість вибухів — було атаковано завод «Азот». Зауважимо, підприємство вже горіло внаслідок атаки вночі 14 червня. Аналіз аналітиків Телеграм-каналу ASTRA показує, що дим дійсно здійнявся над хімзаводом.

Очевидці у Мережі скаржилися, що вибухи та польоти дронів тривали кілька годин. Після цього з’явився різкий запах аміаку в повітрі та перебої з електропостачанням.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку. З його слів, зафіксовано пошкодження на лінії електропередавання в на промисловому підприємстві в Новомосковську. На місці працюють екстрені служби. Міляєв повідомив, що сили ППО збили нібито аж 73 БпЛА.

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Дата публікації 07:49, 26.06.26 Кількість переглядів 22 БпЛА атакували один з найбільших хімзаводів РФ - відео

Дрони атакували хімзавод у місті Новомосковськ. / © ASTRA

Дрони атакували Новомосковськ. / © Exilenova+

Зауважимо, Новомосковська акціонерна компанія «Азот» є найбільшим виробником аміаку та азотних добрив, органічної пластмаси, смоли, хлору, хлористого кальцію тощо. Від 2002-го «Азот» входить до складу холдингу «Єврохім».

Нагадаємо, Reuters повідомило, що українські дрони зупинили один із найбільших НПЗ Росії - поблизу міста Кстово в Нижньогородській області. Підприємство, що розташоване за 450 км на схід від Москви, яке є другим за обсягами виробником бензину в РФ.

Окрім того, за оцінками джерел Reuters, атакований БПЛА Московський НПЗ не відновить роботу раніше, ніж за пів року. Підприємство на півдні столиці РФ двічі атакували протягом червня.

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