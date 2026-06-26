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«Добрі» дрони атакували Москву і ключовий завод «Азот»: вибухи один за одним, почались пожежі (фото, відео)
Вночі сталася масована атака безпілотників на один із найбільших хімзаводів РФ, місцеві мешканці скаржаться на запах аміаку.
Цієї ночі добрі безпілотники знову навідалися до Москви та регіону. Окрім того, було атаковано хімзавод «Азот», що в Новомосковську Тульської області.
Що відомо про нічну атаку на країну-агресорку, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Вибухи у Москві
Вночі російську столицю знову сколихнули вибухи. Мер Сергій Собянін заявив, що засоби ППО нібито «нейтралізували» на підльоті до Москви 45 БпЛА. З його слів, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.
У Росавіації заявили, що московські аеропорти Внуково і Шереметьєво «працюють за погодженням» з відповідними органами у зв’язку із запровадженням тимчасових обмежень на використання повітряного простору.
Атака на хімзавод у Новомосковську
Вночі проти 26 червня у Новомосковську чули велику кількість вибухів — було атаковано завод «Азот». Зауважимо, підприємство вже горіло внаслідок атаки вночі 14 червня. Аналіз аналітиків Телеграм-каналу ASTRA показує, що дим дійсно здійнявся над хімзаводом.
Очевидці у Мережі скаржилися, що вибухи та польоти дронів тривали кілька годин. Після цього з’явився різкий запах аміаку в повітрі та перебої з електропостачанням.
Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку. З його слів, зафіксовано пошкодження на лінії електропередавання в на промисловому підприємстві в Новомосковську. На місці працюють екстрені служби. Міляєв повідомив, що сили ППО збили нібито аж 73 БпЛА.
Зауважимо, Новомосковська акціонерна компанія «Азот» є найбільшим виробником аміаку та азотних добрив, органічної пластмаси, смоли, хлору, хлористого кальцію тощо. Від 2002-го «Азот» входить до складу холдингу «Єврохім».
Нагадаємо, Reuters повідомило, що українські дрони зупинили один із найбільших НПЗ Росії - поблизу міста Кстово в Нижньогородській області. Підприємство, що розташоване за 450 км на схід від Москви, яке є другим за обсягами виробником бензину в РФ.
Окрім того, за оцінками джерел Reuters, атакований БПЛА Московський НПЗ не відновить роботу раніше, ніж за пів року. Підприємство на півдні столиці РФ двічі атакували протягом червня.