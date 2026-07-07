"Добрі" дрони дісталися до одного з найважливіших об'єктів "Газпрому" РФ: що відомо (фото, відео)

Атака дронів у Краснодарському краї / © скриншот з відео

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У Краснодарському краї РФ під атаку безпілотників потрапила компресорна станція «Краснодарська», яка належить компанії «Газпром». Російська влада підтвердила факт удару, проте заявила про падіння уламків дронa та «локальне загоряння».

Про це свідчить аналіз відкритої інформації, проведений російським Telegram-каналом ASTRA.

Дрони атакували Краснодарський край — що відомо

Очевидці зняли відео пожежі у станиці Смоленська Северського району, де саме й розташоване це підприємство. Кадри було зафіксовано з відстані приблизно 2,5 кілометра від об’єкта.

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Водночас оперативний штаб Краснодарського краю офіційно заявив, що у станиці Смоленська впали уламки збитого безпілотного літального апарата.

За версією місцевих посадовців, це призвело до займання «на території одного з підприємств». Російська сторона запевняє, що внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає, а на місці працюють оперативні та спеціальні служби.

Дрони атакували компресорну станцію «Газпрому» на Кубані / © ASTRA

Повідомляється, що компресорна станція «Краснодарська» є важливим стратегічним об’єктом «Газпрому». Цей комплекс відповідає за очищення, осушення та стиснення природного газу для його транспортування магістральними маршрутами.

Дрони атакували компресорну станцію «Газпрому» на Кубані / © ASTRA

Дрони атакували компресорну станцію «Газпрому» на Кубані / © Exilenova+

Зокрема, станція забезпечує роботу міжнародного підводного газопроводу «Блакитний потік» та внутрішньої російської системи «Джубга — Лазаревське — Сочі».

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