"Добрі" дрони оточили Москву, вибухи гримлять від ночі: з'явилися перші деталі "прильотів" (відео)

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У ніч проти 7 липня в Московській області Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі зафіксували атаку безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

Дата публікації 10:45, 07.07.26 Кількість переглядів 52 У Московській області від ночі лунають вибухи

Попередньо, серед можливих цілей були підприємства, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Зокрема, повідомлялося про район Краснозаводська, де розташований Краснозаводський хімічний завод. Підприємство виробляє продукцію військового призначення, зокрема компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.

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Також серед можливих цілей називають Климовськ, де розташований Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування (ЦНДІТОЧМАШ). Установа займається розробкою стрілецької зброї, боєприпасів та військової екіпіровки для армії РФ.

Ще одним ймовірним об'єктом атаки міг бути Центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування (ЦНДІСМ) у Хотьково, який працює над розробкою та випробуваннями боєприпасів і спеціального озброєння.

Інформація щодо наслідків ударів та можливих пошкоджень на інших локаціях наразі уточнюється. Офіційних повідомлень від російської сторони щодо всіх інцидентів поки не надходило.

Раніше українські безпілотники атакували Омський нафтопереробний завод у Росії, подолавши близько 2500 кілометрів від українського кордону; після удару на підприємстві спалахнула пожежа. Омський НПЗ є одним із найбільших у РФ — він щороку переробляє понад 20 мільйонів тонн нафти та має стратегічне значення для паливного забезпечення країни. Ураження заводу підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, заявивши, що підприємство може призупинити роботу. Інформація про масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

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