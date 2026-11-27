У РФ було неспокійно / © МНС Росії

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Уночі було атаковано Єфремовський завод синтетичного каучуку (Єфремов, Тульська область), продукція якого використовується у виробництві компонентів ракетного палива та матеріалів для потреб військ Росії.

Повідомляється, що в місті Єфремов у районі заводу спостерігається масштабна пожежа. Один із вибухів стався в районі Єфремовської ТЕЦ. Вона працює від 1933 року, переважно на природному газі, виробляє електричну та теплову енергію для міста та розташованих тут промислових підприємств, зокрема Єфремовського заводу синтетичного каучуку.

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Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку БпЛА на регіон — однак ні слова не сказав про вибухи на ЄЗСК та Єфремовській ТЕЦ.

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Перед світанком п’ятниці, 27 листопада у російському Санкт-Петербургу також гримлять вибухи. Моніторингові канали пишуть про масовану атаку безпілотників.

Що саме стало об’єктом атаки наразі незрозуміло, однак на одному з відео нібито зафіксований приліт у підстанцію. Автор іншого відео за кадром стверджує, що поруч з місцем вибуху перебуває виробництво і склад БпЛА. Тим часом місцева влада заявляє про нібито збиття 44 БпЛА над Ленінградською областю.

Наслідки атаки

Дата публікації 07:10, 27.11.26 Кількість переглядів 45 Дрони масовано атакують Санкт-Петербург – відео

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада далекобійні дрони ГУР МО України атакували нафтопереробний завод у місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії. Під ударом опинилися ключові виробничі потужності, резервуарний парк і транспортні трубопроводи. На підприємстві спалахнула пожежа.

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