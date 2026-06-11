Добрі дрони розірвали Афіпський НПЗ: росіяни в істериці, почалась "бензинова" паніка

Дрони атакували НПЗ / © Associated Press

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У ніч проти 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Атака на нафтопереробне підприємство у селі Афіпський розпочалася після опівночі. Місцеві жителі повідомляли про звуки прольотів дронів з інтервалами у кілька хвилин.

На оприлюднених у Мережі відео зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони та масштабне загоряння на території заводу.

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Унаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів, проінформував губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

«Уламки БпЛА також виявлені за трьома адресами приватного сектора. В одному з домоволодінь сталося загоряння господарської будівлі. Ще в одному будинку вибуховою хвилею вибило скління. Порушено газову магістраль», — йдеться в повідомленні влади.

Афіпський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з проєктною потужністю понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачається для армії РФ.

На тлі атаки повідомляють пабліки, що почалися проблеми з паливом у регіоні. На АЗС — довгі черги.

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Дата публікації 07:41, 11.06.26 Кількість переглядів 11 Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї - відео

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