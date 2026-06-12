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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

“Добрі” дрони розносять Татарстан, вибухи: під ударом нафтохімічний гігант Кремля, ППО промазує (фото, відео)

Після атаки дронів у Татарстані палає один із найбільших нафтохімічних заводів Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Наслідки атаки на «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані

Наслідки атаки на «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані / © із соцмереж

У ніч проти12 червня безпілотники атакували Нижньокамськ, що у Татарстані (Росія). Під удар потрапив завод «Нижньокамськнафтохім».

Про це повідомили телеграм-канали.

У Татарстані близько 3:00 оголосили загрозу атаки безпілотників. У зв’язку з цим в аеропортах Казані та Нижньокамська тимчасово обмежили приймання і відправлення авіарейсів.

Пізніше мешканці Нижньокамська повідомили про серію потужних вибухів у місті.

За інформацією моніторингових ресурсів, удару зазнав об’єкт компанії «Сібур». Йдеться про комплекс «Нижньокамськнафтохім» — один із найбільших нафтохімічних заводів Росії, який виробляє пластики, синтетичний каучук, поліетилен, поліпропілен та іншу продукцію з нафти й газу.

За попередніми даними, внаслідок атаки спалахнула установка АВТ-8 (атмосферно-вакуумна трубчаста установка), яка є важливим елементом у процесі нафтопереробки. Саме на цій установці відбувається первинна обробка сирої нафти та її розподіл на бензинові, дизельні, гасові й інші фракції.

У Мережі з’явилися відео, на яких зафіксовано густий чорний дим над територією підприємства та масштабну пожежу.

Що відомо про «Нижньокамськнафтохім»?

«Нижньокамськнафтохім» — найбільший в Росії виробник синтетичного каучуку і сировини для його синтезу. Крім каучуків загального і спеціального призначення в номенклатуру виробленої продукції входять полістирол, поліпропілен, поліетилен, окис етилену, окис пропілену, альфа-олефіни, поверхнево-активні речовини. «Нижньокамськнафтохім» є третім у світі й першим в Росії виробником галобутилкаучуків.

Наслідки атаки на «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані / © із соцмереж

Наслідки атаки на «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані / © із соцмереж

Наслідки атаки на «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані / © із соцмереж

Наслідки атаки на «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані / © із соцмереж

Наслідки атаки на «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані / © із соцмереж

Наслідки атаки на «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані / © із соцмереж

Наслідки атаки на «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані / © із соцмереж

Наслідки атаки на «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані / © із соцмереж

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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