Добрі дрони завітали в російську Самару за 5 днів до параду в Москві
У російській Самарі місцеві жителі повідомили про появу безпілотника, який маневрував у небі над містом.
У Самарській області РФ, зокрема в місті Самара, зафіксували появу безпілотного літального апарата.
Про це повідомляють російські пабліки та очевидці у соцмережах.
За їхніми словами, дрон тривалий час перебував у повітрі та здійснював маневри над містом. На оприлюднених відео видно, як апарат рухається з різкою зміною траєкторії.
Офіційної інформації від місцевої влади або силових структур РФ щодо інциденту наразі немає. Також не уточнюється, чи йдеться про бойовий безпілотник та чи були зафіксовані наслідки.
Інцидент стався за кілька днів до проведення параду у Москві, що традиційно супроводжується підвищеними заходами безпеки.
Наразі всі обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії оголосило, що колона військової техніки не братиме участі в параді 9 травня на Красній площі — вперше від 2007 року.
Після цього в Кремлі заявили, що парад відбудеться «у скороченому форматі» через «терористичну загрозу» з боку України, а також тому, що цьогорічна дата не є «круглою» річницею.