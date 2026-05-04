Добрі дрони завітали в російську Самару за 5 днів до параду в Москві

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

У Самарській області РФ, зокрема в місті Самара, зафіксували появу безпілотного літального апарата.

Про це повідомляють російські пабліки та очевидці у соцмережах.

За їхніми словами, дрон тривалий час перебував у повітрі та здійснював маневри над містом. На оприлюднених відео видно, як апарат рухається з різкою зміною траєкторії.

Реклама

Офіційної інформації від місцевої влади або силових структур РФ щодо інциденту наразі немає. Також не уточнюється, чи йдеться про бойовий безпілотник та чи були зафіксовані наслідки.

© із соцмереж

© із соцмереж

Інцидент стався за кілька днів до проведення параду у Москві, що традиційно супроводжується підвищеними заходами безпеки.

Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії оголосило, що колона військової техніки не братиме участі в параді 9 травня на Красній площі — вперше від 2007 року.

Реклама

Після цього в Кремлі заявили, що парад відбудеться «у скороченому форматі» через «терористичну загрозу» з боку України, а також тому, що цьогорічна дата не є «круглою» річницею.

Новини партнерів