"Добрі дрони" знову навідалися до Москви: у РФ заявили про масовану атаку БпЛА

Кремль / © pexels.com

У ніч проти 8 травня Москву та область атакували безпілотники. Російська влада заявляє про десятки збитих дронів, а в аеропортах столиці РФ тимчасово вводили обмеження на польоти.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, після опівночі сили ППО нібито збили щонайменше 20 безпілотників на підльоті до російської столиці. Загалом за добу, за твердженням російської сторони, у московському регіоні було знищено 81 дрон.

На місцях падіння уламків працювали екстрені служби. Інформації про постраждалих російська влада не наводила.

Тим часом у московських аеропортах Внуково та Домодєдово вводили тимчасові обмеження на приймання та відправлення рейсів через загрозу атаки безпілотників.

У Росії традиційно звинуватили Україну в атаці та заявили про нібито “ігнорування перемир’я”, яке Москва оголосила напередодні 9 травня. Водночас офіційного підтвердження з українського боку щодо ударів по Москві поки не було.

Атака по Москві 7 травня — деталі

Нагадаємо, вночі 7 травня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, сили ППО нібито збили щонайменше два дрони, які летіли у бік Москви.

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 7 травня у Московській області лунали вибухи на тлі атаки безпілотників. За даними Telegram-каналів, під ударом міг опинитися виробничо-логістичний комплекс «Нара» у Наро-Фомінську, який належить до військової інфраструктури Міноборони РФ.

