“Добрі” дрони зрання бомблять Кубань: горить важлива нафтобаза Кремля, там потужні вибухи (фото, відео)

Пожежа на нафтобазі «Полтавская» після атаки дронів / © із соцмереж

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Російський Краснодарський край опинився під ударом безпілотників уранці 25 червня. У станиці Полтавській спалахнула потужна пожежа на нафтобазі.

Про це повідомили телеграм-канали і радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Вранці дрони атакували Краснодарський край та уразили нафтобазу «Полтавская».

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«На Кубані вдруге за місяць уражено нафтобазу „Полтавская“: горять щонайменше три резервуари», — написав Стерненко.

Він акцентував, що ця нафтобаза є логістичним вузлом, який забезпечує постачання палива для Кубані та республіки Адигея.

Очевидці зняли на фото і відео полум’я від пожежі на нафтобазі та чорні клуби диму, які здіймаються в небо.

Пожежа на нафтобазі «Полтавская» після атаки дронів (5 фото) © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж

Дата публікації 08:16, 25.06.26 Кількість переглядів 7 Дрони атакували нафтобазу на Кубані

До слова, у ніч проти 25 червня окупований Крим зазнав масованої атаки БпЛА, що спричинила вибухи у Севастополі, Сімферополі, Євпаторії, Ялті та біля Сак. За повідомленнями моніторингових каналів, під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема Балаклавська та Таврійська ТЕЦ, що призвело до масштабних блекаутів вздовж узбережжя. Також зафіксовано потужний вибух поблизу аеродрому «Кача».

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