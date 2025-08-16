ТСН у соціальних мережах

Світ
5571
1 хв

Дочка Келлога закликала покарати того, хто змусив солдатів США розстелити червону доріжку для Путіна

Меган Моббс — дочка спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога вимагає покарати винних за «жахливе рішення» розстелити червону доріжку для Путіна.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хто змусив солдатів США розстеляти червону доріжку перед Путіним / © Twitter/The White House

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс закликала покарати винних за «ганебну» зустріч очільника Кремля Путіна на Алясці 15 серпня.

Про це вона написала в соцмережі «Х».

Моббс розкритикувала церемонію зустрічі Путіна на Алясці, заявивши, що американські військові у формі не мали б брати в ній участь.

Фото: скрин посту Meaghan Mobbs

Фото: скрин посту Meaghan Mobbs

Зокрема, Моббс підкреслила, що військовослужбовці США не повинні були розстилати червону доріжку для диктатора РФ.

«Жахливе рішення, і той, хто його ухвалив, має відповісти», — написала Меган Моббс.

Нагадаємо, церемонія зустрічі диктатора РФ Путіна і американського президента Дональда Трампа включала червону доріжку, почесну варту та військові літаки у небі.

Також видання The Kyiv Independent назвало саміт Трампа і Путіна «огидним, ганебним і марним».

